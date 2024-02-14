В Кремле высказались об отказе Канады выдать России бывшего эсэсовца

Песков: отказ Канады в выдаче РФ бывшего эсэсовца Гунько был ожидаем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков назвал отказ Канады ожидаемым Фото:

Отказ Канады в выдаче России бывшего солдата СС Ярослава Гунько был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой ответ был ожидаемым», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно, что Канада не намерена выдавать России экс-члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, передает Life. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Оттава делает все, чтобы «сменить кленовый лист на канадском флаге свастикой», сообщает MK.RU.

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Отказ Канады в выдаче России бывшего солдата СС Ярослава Гунько был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такой ответ был ожидаемым», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что Канада не намерена выдавать России экс-члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, передает Life. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Оттава делает все, чтобы «сменить кленовый лист на канадском флаге свастикой», сообщает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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