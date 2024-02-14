Отказ Канады в выдаче России бывшего солдата СС Ярослава Гунько был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Такой ответ был ожидаемым», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что Канада не намерена выдавать России экс-члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, передает Life. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Оттава делает все, чтобы «сменить кленовый лист на канадском флаге свастикой», сообщает MK.RU.
Отказ Канады в выдаче России бывшего солдата СС Ярослава Гунько был ожидаемым. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Такой ответ был ожидаемым», — сказал Дмитрий Песков во время общения с прессой. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее стало известно, что Канада не намерена выдавать России экс-члена дивизии СС «Галичина» Ярослава Гунько, сославшись на отсутствие двустороннего договора об экстрадиции, передает Life. Глава комиссии Общественной палаты (ОП) России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Оттава делает все, чтобы «сменить кленовый лист на канадском флаге свастикой», сообщает MK.RU.