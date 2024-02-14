Курганский бизнесмен рассказал, какие дома построит на Уктусе в Екатеринбурге. Скрин

Застройщик Соснин из Кургана: дома на Уктусе будут от 10 до 25 этажей

14 февраля 2024 в 15:48 Размер текста - 17 +

Компания «Кургансельстрой» построит два дома на Уктусе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Компания «Кургансельстрой» займется строительством двух домов высотой от 10 до 25 этажей в Екатеринбурге. Объекты появятся в жилом районе Уктус, где уже построено две очереди жилого комплекса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец компании Евгений Соснин. «Мы будем застраивать третью очередь жилого комплекса. Дома от 10 до 25 этажей. Внешне они будут похожи на объекты первых двух этапов, та же архитектура и стиль. Срок строительства: два года», — рассказал застройщик. «Кургансельстрой» участвует в совместном проекте со свердловской компанией «Гринвич недвижимость». Ранее Сбербанк выделил около 3,5 млрд рублей для строительства новой очереди ЖК на Уктусе. Соглашение с застройщиками было подписано на промышленной выставке «Иннопром-2023». Строительством первых двух очередей компания «Гринвич недвижимость» занималась с «Атомстройкомплексом». Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер начал строить первый дом в Заозерном районе Кургана. Рабочие забивают сваи и готовят территорию к формированию фундамента. Сдать объект планируют до конца 2025 года. На строительство жилого комплекса в новом микрорайоне застройщику было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ». «Кургансельстрой» построит два многоэтажных дома вдоль улицы Щербакова Скрин: сайт жилого комплекса Новые дома будут выполнены в таком же стиле, как первые две очереди ЖК Скрин: официальная документация проекта

Компания «Кургансельстрой» займется строительством двух домов высотой от 10 до 25 этажей в Екатеринбурге. Объекты появятся в жилом районе Уктус, где уже построено две очереди жилого комплекса. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал владелец компании Евгений Соснин. «Мы будем застраивать третью очередь жилого комплекса. Дома от 10 до 25 этажей. Внешне они будут похожи на объекты первых двух этапов, та же архитектура и стиль. Срок строительства: два года», — рассказал застройщик. «Кургансельстрой» участвует в совместном проекте со свердловской компанией «Гринвич недвижимость». Ранее Сбербанк выделил около 3,5 млрд рублей для строительства новой очереди ЖК на Уктусе. Соглашение с застройщиками было подписано на промышленной выставке «Иннопром-2023». Строительством первых двух очередей компания «Гринвич недвижимость» занималась с «Атомстройкомплексом». Ранее URA.RU писало, что тюменский девелопер начал строить первый дом в Заозерном районе Кургана. Рабочие забивают сваи и готовят территорию к формированию фундамента. Сдать объект планируют до конца 2025 года. На строительство жилого комплекса в новом микрорайоне застройщику было выделено 2,5 млрд рублей от банка «Дом.РФ».