Тюменский девелопер начал строить первый дом рядом с озером в Кургане

Тюменский девелопер «Партнер» начал строительство первого дома в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Рабочие забивают сваи и готовятся делать фундамент. Об этом сообщает правительство региона.
«В Заозерном районе для реализации проекта КРТ на озере Черном получено разрешение на строительство первого дома. Строители начали забивать сваи и ведут подготовительные работы для устройства фундаментов. Дом будет состоять из трех секций: пяти, шести и семи этажей, на 294 квартиры. Срок сдачи в 2025 году», — говорится в сообщении пресс-службы.
Данный проект является крупнейшим в УрФО. Его уникальность заключается в том, что в рамках среднеэтажного строительства и благоустройства территории будет задействован не только берег водоема, но и остров на озере Черном. В новом микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию не менее 340 тысяч квадратных метров жилья.
Ранее URA.RU писало, что банк «Дом.РФ» даст деньги на строительство жилого комплекса в Кургане. Девелоперу из Тюмени на реализацию проекта в Кургане выделят 2,5 миллиарда рублей. Площадь территории под застройку на озере Черном составляет 150 гектаров. В рамках первой очереди планируется возведение жилья почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов предусмотрено для коммерции.
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