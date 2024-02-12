Тюменский девелопер начал строить первый дом рядом с озером в Кургане

12 февраля 2024 в 10:48 Размер текста - 17 +

На озере Черном начали строить первый дом (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области Тюменский девелопер «Партнер» начал строительство первого дома в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Рабочие забивают сваи и готовятся делать фундамент. Об этом сообщает правительство региона. «В Заозерном районе для реализации проекта КРТ на озере Черном получено разрешение на строительство первого дома. Строители начали забивать сваи и ведут подготовительные работы для устройства фундаментов. Дом будет состоять из трех секций: пяти, шести и семи этажей, на 294 квартиры. Срок сдачи в 2025 году», — говорится в сообщении пресс-службы. Данный проект является крупнейшим в УрФО. Его уникальность заключается в том, что в рамках среднеэтажного строительства и благоустройства территории будет задействован не только берег водоема, но и остров на озере Черном. В новом микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию не менее 340 тысяч квадратных метров жилья. Ранее URA.RU писало, что банк «Дом.РФ» даст деньги на строительство жилого комплекса в Кургане. Девелоперу из Тюмени на реализацию проекта в Кургане выделят 2,5 миллиарда рублей. Площадь территории под застройку на озере Черном составляет 150 гектаров. В рамках первой очереди планируется возведение жилья почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов предусмотрено для коммерции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский девелопер «Партнер» начал строительство первого дома в рамках комплексного развития территорий (КРТ) на озере Черном в Заозерном районе Кургана. Рабочие забивают сваи и готовятся делать фундамент. Об этом сообщает правительство региона. «В Заозерном районе для реализации проекта КРТ на озере Черном получено разрешение на строительство первого дома. Строители начали забивать сваи и ведут подготовительные работы для устройства фундаментов. Дом будет состоять из трех секций: пяти, шести и семи этажей, на 294 квартиры. Срок сдачи в 2025 году», — говорится в сообщении пресс-службы. Данный проект является крупнейшим в УрФО. Его уникальность заключается в том, что в рамках среднеэтажного строительства и благоустройства территории будет задействован не только берег водоема, но и остров на озере Черном. В новом микрорайоне планируют ввести в эксплуатацию не менее 340 тысяч квадратных метров жилья. Ранее URA.RU писало, что банк «Дом.РФ» даст деньги на строительство жилого комплекса в Кургане. Девелоперу из Тюмени на реализацию проекта в Кургане выделят 2,5 миллиарда рублей. Площадь территории под застройку на озере Черном составляет 150 гектаров. В рамках первой очереди планируется возведение жилья почти на 600 квартир. Около четырех тысяч квадратов предусмотрено для коммерции.