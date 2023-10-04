Банк «Дом.РФ» даст деньги на строительство жилого комплекса в Кургане

Тюменский застройщик получит кредит на строительство ЖК «Маяк» в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Банк «Дом.РФ» открыл кредитную линию тюменскому застройщику на возведение жилого комплекса «Маяк» в Кургане. Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Банк „Дом.РФ“ открыл девелоперскому холдингу „Партнер“, который строит в Тюмени и Екатеринбурге, кредитную линию в 2,5 миллиарда рублей для возведения жилого комплекса „Маяк“ в Кургане. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2025 года», — передает РИА Новости сообщение банка.

По данным банка, первую очередь жилья общей площадью 56 тысяч квадратных метров строители возведут рядом с улицей Комиссаров в Заозерном микрорайоне. В домах жилого комплекса будет 588 квартир общей площадью 34 тысячи квадратных метров. Около четырех тысяч «квадратов» запланировано отдать под коммерческие помещения.

Ранее застройщик ООО «СЗ ГРАД» показал, как будет выглядеть новый жилой комплекс «Районы-Кварталы», который появится на берегу озера Черное в Заозерном микрорайоне Кургана. На фотографиях видно, что на месте будущего жилого ЖК будет находиться пять многоквартирных жилых дома. Между ними расположатся большая детская площадка и два спортивных комплекса для игры в футбол, баскетбол и волейбол. Также будут обустроены велосипедные дорожки и зоны отдыха для взрослых.