Из тюменских аптек пропали антибиотики от отита

Дефицит препаратов при лечении отита наметился в Тюмени уже давно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Из аптек Тюмени пропали антибактериальные препараты в форме капель — «Отофа» (производство: Франция) и его российский аналог «Ниатира». Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж. Эти лекарства назначают при лечении отита.

«Капель „Отофа“ нет уже примерно полгода. „Ниатира“ пропала недели три назад», — рассказали URA.RU в аптеке «ЮниФарм».

В другой тюменской аптеке «Эконом» дефицит ушных капель «Отофа» и «Ниатира» также подтвердили. Там отметили, что препаратов нет в обороте уже давно.

В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что в наличии имеется несколько упаковок «Ниатира». Французского препарата также нет в продаже.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.