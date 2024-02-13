13 февраля 2024

Из тюменских аптек пропали антибиотики от отита

© Служба новостей «URA.RU»
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Дефицит препаратов при лечении отита наметился в Тюмени уже давно Фото:
новость из сюжета
Дефицит лекарств в Тюмени

Из аптек Тюмени пропали антибактериальные препараты в форме капель — «Отофа» (производство: Франция) и его российский аналог «Ниатира». Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж. Эти лекарства назначают при лечении отита.

«Капель „Отофа“ нет уже примерно полгода. „Ниатира“ пропала недели три назад», — рассказали URA.RU в аптеке «ЮниФарм».

В другой тюменской аптеке «Эконом» дефицит ушных капель «Отофа» и «Ниатира» также подтвердили. Там отметили, что препаратов нет в обороте уже давно.

В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что в наличии имеется несколько упаковок «Ниатира». Французского препарата также нет в продаже.

Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.

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Из аптек Тюмени пропали антибактериальные препараты в форме капель — «Отофа» (производство: Франция) и его российский аналог «Ниатира». Об этом рассказали сразу в нескольких точках продаж. Эти лекарства назначают при лечении отита. «Капель „Отофа“ нет уже примерно полгода. „Ниатира“ пропала недели три назад», — рассказали URA.RU в аптеке «ЮниФарм». В другой тюменской аптеке «Эконом» дефицит ушных капель «Отофа» и «Ниатира» также подтвердили. Там отметили, что препаратов нет в обороте уже давно. В аптеке «Реагент» корреспонденту URA.RU сообщили, что в наличии имеется несколько упаковок «Ниатира». Французского препарата также нет в продаже. Агентство направило запрос в управление Росздравнадзора по Тюменской области. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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