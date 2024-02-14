Лавров оценил шансы сесть за стол переговоров с Украиной

Лавров: говорить за столом переговоров по Украине пока не получится
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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров выступил в Госдуме Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Пока нет вариантов сесть за стол переговоров по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», — сказал Лавров во время выступления в Госдуме. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию с учетом реалий «на земле».

Ранее зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский также оценил вероятность переговоров по Украине. По его словам, ни одна сторона сейчас не готова вести серьезный разговор с Россией. В связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, заключил он.

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Пока нет вариантов сесть за стол переговоров по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», — сказал Лавров во время выступления в Госдуме. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию с учетом реалий «на земле». Ранее зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский также оценил вероятность переговоров по Украине. По его словам, ни одна сторона сейчас не готова вести серьезный разговор с Россией. В связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, заключил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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