Лавров оценил шансы сесть за стол переговоров с Украиной

Пока нет вариантов сесть за стол переговоров по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», — сказал Лавров во время выступления в Госдуме. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию с учетом реалий «на земле».
Ранее зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский также оценил вероятность переговоров по Украине. По его словам, ни одна сторона сейчас не готова вести серьезный разговор с Россией. В связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, заключил он.
Пока нет вариантов сесть за стол переговоров по Украине. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. «При отсутствии у тех, кто объявил нам войну, серьезных предложений и их нежелании учитывать ни наши интересы, ни реалии на земле, говорить за столом переговоров пока не получится. Вариантов таких не просматривается», — сказал Лавров во время выступления в Госдуме. По его словам, Москва готова к политико-дипломатическому урегулированию с учетом реалий «на земле». Ранее зампостпред России при ООН Дмитрий Полянский также оценил вероятность переговоров по Украине. По его словам, ни одна сторона сейчас не готова вести серьезный разговор с Россией. В связи с этим РФ приходится реализовывать цели СВО, заключил он.