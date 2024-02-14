ВВП Украины предрекли рекордные потери

К 2026 году ВВП Украины может потерять около 120 млрд долларов, в то время как основной капитал страны снизится более чем на 950 млрд долларов. Об этом заявлено в исследовании Кильского института мировой экономики (IfW).
«Спецоперация приведет к потерям производства на Украине примерно на 120 миллиардов долларов США к 2026 году и одновременному сокращению основного капитала Украины более чем на 950 миллиардов долларов США», — посчитали авторы исследования, проанализировав более 150 конфликтов, начиная с 1870 года. Подсчитаны и экономические издержки невоюющих третьих стран: потери ВВП составляют около 250 миллиардов долларов США, из которых 70 миллиардов долларов США несут страны Европейского Союза и около 15-20 миллиардов долларов США одна только Германия.
Расчеты исследователей были основаны на издержках «типичных» межгосударственных войн в прошлом. Побочные эффекты для других стран были рассчитаны, исходя из их торговых отношений, возникающих в результате географической близости, а также размера экономики, в которой вспыхивала война.
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