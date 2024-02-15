Свердловские садоводы отбили проезд к домам и участкам у «Водоканала». Фото

16 февраля 2024 в 08:53 Размер текста - 17 +

Жители переживают, что им в любой момент могут закрыть доступ к домам (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU Жители садового некоммерческого товарищества «Работников культуры» отбили проезд по единственной дороге, которая ведет к их домам и участкам. Сотрудники «Водоканала» закрыли ворота на въезде в СНТ на замки, но обитатели садов вмешались в ситуацию. Активисты рассказали URA.RU подробности. «Днем возвращались из города домой и случайно увидели работников „Водоканала“, которые вешали замки на уже установленные ворота. Хорошо, что мы в это время проезжали, так бы нам перекрыли доступ к домам. Замки получилось снять только со скандалом, даже звонили в полицию», — рассказал собеседник агентства. Постоянные жители сада переживают, что ситуация может повториться. «У нас там пенсионеры живут. Нашей бабушке 85 лет. Как они [„Водоканал“] себе представляют, что мы не будем приезжать и помогать ей?» — удивляется другой собеседник. Жители сада пытались дозвониться по номеру, который указан в объявлениях на воротах, но, по их словам, трубку не взяли. «Потом работники „Водоканала“ поговорили с кем-то, и им дали команду не закрывать замки, поэтому они все убрали», — продолжают активисты.



По словам председателя СНТ Валерия Куцепалова, в январе было отправлено коллективное письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой помочь в решении проблемы. Там ответили, что запрос принят и перенаправлен по компетенции в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Корреспондент также обратился за комментарием в департамент информполитики Свердловской области, ответ ожидается. Представители «Водоканала» в свою очередь комментировали, что дорога перекрыта в соответствии с правилами эксплуатации водоема. Проезд по гребню ограждающей дамбы автотранспорта любой категории, за исключением специальной техники, не предусмотрен. Местным жителям посоветовали пользоваться другой дорогой. «Водоканал» установил ворота на единственном въезде в СНТ «Работников культуры», который находится рядом с западной фильтровальной станцией в Екатеринбурге. В саду на постоянной основе проживают 19 семей — 56 человек. Среди них — пенсионеры, ветераны труда и боевых действий, а также инвалид-колясочник первой группы. Жители сада не понимают, как дальше сложится ситуация, и переживают, что им перекроют единственную дорогу домой, по которой они ездили более 30 лет. Жители СНТ «Работников культуры» встретили машину «Водоканала», которая перегородила дорогу к домам фото: скрин с телефона читателя URA.RU По словам жителей сада, дорога была открыла более 30 лет Фото: читатель URA.RU Сотрудники «Водоканала» перекрыли проезд и повесили замки на ворота Фото: читатель URA.RU На воротах появились объявления о запрете проезда Фото: читатель URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители садового некоммерческого товарищества «Работников культуры» отбили проезд по единственной дороге, которая ведет к их домам и участкам. Сотрудники «Водоканала» закрыли ворота на въезде в СНТ на замки, но обитатели садов вмешались в ситуацию. Активисты рассказали URA.RU подробности. «Днем возвращались из города домой и случайно увидели работников „Водоканала“, которые вешали замки на уже установленные ворота. Хорошо, что мы в это время проезжали, так бы нам перекрыли доступ к домам. Замки получилось снять только со скандалом, даже звонили в полицию», — рассказал собеседник агентства. Постоянные жители сада переживают, что ситуация может повториться. «У нас там пенсионеры живут. Нашей бабушке 85 лет. Как они [„Водоканал“] себе представляют, что мы не будем приезжать и помогать ей?» — удивляется другой собеседник. Жители сада пытались дозвониться по номеру, который указан в объявлениях на воротах, но, по их словам, трубку не взяли. «Потом работники „Водоканала“ поговорили с кем-то, и им дали команду не закрывать замки, поэтому они все убрали», — продолжают активисты. По словам председателя СНТ Валерия Куцепалова, в январе было отправлено коллективное письмо в администрацию Екатеринбурга с просьбой помочь в решении проблемы. Там ответили, что запрос принят и перенаправлен по компетенции в министерство транспорта и дорожного хозяйства региона. Корреспондент также обратился за комментарием в департамент информполитики Свердловской области, ответ ожидается. Представители «Водоканала» в свою очередь комментировали, что дорога перекрыта в соответствии с правилами эксплуатации водоема. Проезд по гребню ограждающей дамбы автотранспорта любой категории, за исключением специальной техники, не предусмотрен. Местным жителям посоветовали пользоваться другой дорогой. «Водоканал» установил ворота на единственном въезде в СНТ «Работников культуры», который находится рядом с западной фильтровальной станцией в Екатеринбурге. В саду на постоянной основе проживают 19 семей — 56 человек. Среди них — пенсионеры, ветераны труда и боевых действий, а также инвалид-колясочник первой группы. Жители сада не понимают, как дальше сложится ситуация, и переживают, что им перекроют единственную дорогу домой, по которой они ездили более 30 лет.