В ЯНАО водитель автобуса оставил пассажиров на морозе

В Лабытнанги водитель не пустил горожан в автобус

15 февраля 2024 в 13:46 Размер текста - 17 +

Жители Лабытнанги опоздали на учебу и работу из-за конфликта с водителем автобуса Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на водителя, который не пустил их в автобус, оставив ждать следующий транспорт на морозе. Горожане сообщили в социальной сети о том, что в салоне оставались свободные места. «Сегодня на станции Обской в 8 утра на остановку „Поликлиника“ приехал 102 автобус, где водитель самым грубым образом оповестил стоящих на морозе, что не повезет их. В автобусе еще было место, но он сказал: „Выходите, я вас не повезу“. Большинству людей нужно было на работу и так же на остановке были студенты. Обычно водители принимали людей, пока было хотя бы малейшее место, но в этот раз водитель просто отказал везти людей. Все опаздывали по своим делам и возможно у кого-то не было денег, чтобы поехать иным способом, что за бесчеловечность?», — написал горожанин в сообществе «Лабытнанги Info». Представители городского автотранспортного предприятия «Север» сообщили, что загрузка автобуса №102 действительно была близка к максимальной. «Вместе с тем, видеозапись регистратора подтверждает информацию о действиях водителя в отказе перевозки. Инициировано проведение служебной проверки», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о массовых задержках общественного транспорта в Лабытнанги и Салехарде (ЯНАО). Автобусы не приезжали на остановочные павильоны вовремя по технических проблемам из-за неблагоприятных погодных условий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на водителя, который не пустил их в автобус, оставив ждать следующий транспорт на морозе. Горожане сообщили в социальной сети о том, что в салоне оставались свободные места. «Сегодня на станции Обской в 8 утра на остановку „Поликлиника“ приехал 102 автобус, где водитель самым грубым образом оповестил стоящих на морозе, что не повезет их. В автобусе еще было место, но он сказал: „Выходите, я вас не повезу“. Большинству людей нужно было на работу и так же на остановке были студенты. Обычно водители принимали людей, пока было хотя бы малейшее место, но в этот раз водитель просто отказал везти людей. Все опаздывали по своим делам и возможно у кого-то не было денег, чтобы поехать иным способом, что за бесчеловечность?», — написал горожанин в сообществе «Лабытнанги Info». Представители городского автотранспортного предприятия «Север» сообщили, что загрузка автобуса №102 действительно была близка к максимальной. «Вместе с тем, видеозапись регистратора подтверждает информацию о действиях водителя в отказе перевозки. Инициировано проведение служебной проверки», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о массовых задержках общественного транспорта в Лабытнанги и Салехарде (ЯНАО). Автобусы не приезжали на остановочные павильоны вовремя по технических проблемам из-за неблагоприятных погодных условий.