14 февраля 2024

В ЯНАО водитель автобуса оставил пассажиров на морозе

В Лабытнанги водитель не пустил горожан в автобус
© Служба новостей «URA.RU»
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Автостоянка на площади 1905 года. Екатеринбург, зима, автобусная остановка, пассажиры, ожидание автобуса, холод
Жители Лабытнанги опоздали на учебу и работу из-за конфликта с водителем автобуса Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на водителя, который не пустил их в автобус, оставив ждать следующий транспорт на морозе. Горожане сообщили в социальной сети о том, что в салоне оставались свободные места.

«Сегодня на станции Обской в 8 утра на остановку „Поликлиника“ приехал 102 автобус, где водитель самым грубым образом оповестил стоящих на морозе, что не повезет их. В автобусе еще было место, но он сказал: „Выходите, я вас не повезу“. Большинству людей нужно было на работу и так же на остановке были студенты. Обычно водители принимали людей, пока было хотя бы малейшее место, но в этот раз водитель просто отказал везти людей. Все опаздывали по своим делам и возможно у кого-то не было денег, чтобы поехать иным способом, что за бесчеловечность?», — написал горожанин в сообществе «Лабытнанги Info».

Представители городского автотранспортного предприятия «Север» сообщили, что загрузка автобуса №102 действительно была близка к максимальной. «Вместе с тем, видеозапись регистратора подтверждает информацию о действиях водителя в отказе перевозки. Инициировано проведение служебной проверки», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о массовых задержках общественного транспорта в Лабытнанги и Салехарде (ЯНАО). Автобусы не приезжали на остановочные павильоны вовремя по технических проблемам из-за неблагоприятных погодных условий.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО) пожаловались на водителя, который не пустил их в автобус, оставив ждать следующий транспорт на морозе. Горожане сообщили в социальной сети о том, что в салоне оставались свободные места. «Сегодня на станции Обской в 8 утра на остановку „Поликлиника“ приехал 102 автобус, где водитель самым грубым образом оповестил стоящих на морозе, что не повезет их. В автобусе еще было место, но он сказал: „Выходите, я вас не повезу“. Большинству людей нужно было на работу и так же на остановке были студенты. Обычно водители принимали людей, пока было хотя бы малейшее место, но в этот раз водитель просто отказал везти людей. Все опаздывали по своим делам и возможно у кого-то не было денег, чтобы поехать иным способом, что за бесчеловечность?», — написал горожанин в сообществе «Лабытнанги Info». Представители городского автотранспортного предприятия «Север» сообщили, что загрузка автобуса №102 действительно была близка к максимальной. «Вместе с тем, видеозапись регистратора подтверждает информацию о действиях водителя в отказе перевозки. Инициировано проведение служебной проверки», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о массовых задержках общественного транспорта в Лабытнанги и Салехарде (ЯНАО). Автобусы не приезжали на остановочные павильоны вовремя по технических проблемам из-за неблагоприятных погодных условий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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