14 февраля 2024

Из мэрии крупнейшего тюменского муниципалитета уволились все сотрудники

Мэрию Московского поселка (Тюмень) покинула вся команда прежнего главы
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие производства косметических средств для домашних животных. Екатеринбург, портфель чиновника
Администрацию Московского МО покинули все сотрудники, работавшие при прежнем руководителе Фото:

Администрацию Московского МО (один из крупнейших поселков Тюменского района) покинули все сотрудники, которые работали там до новой главы Анны Подушко. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к администрации.

«Придя на должность главы администрации скандального Московского поселка месяц назад, Подушко потеряла всех сотрудников, которые работали там до этого. Кто-то принципиально ушел вслед за уволившимся прежним начальником Михаилом Захаровым, кто-то не сработался с новым руководством. Теперь Подушко заново комплектует всю администрацию», — сообщают собеседники агентства.

По данным URA.RU, с декабря 2023 года администрацию покинули 15 человек. Несмотря на это, существенного некомплекта в мэрии нет. Подушко быстро нашла замену уволившимся. Ранее агентство сообщало, что некоторые из сотрудников перед уходом полностью зачистили свои рабочие компьютеры, подставив тем самым нового руководителя.

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Администрацию Московского МО (один из крупнейших поселков Тюменского района) покинули все сотрудники, которые работали там до новой главы Анны Подушко. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к администрации. «Придя на должность главы администрации скандального Московского поселка месяц назад, Подушко потеряла всех сотрудников, которые работали там до этого. Кто-то принципиально ушел вслед за уволившимся прежним начальником Михаилом Захаровым, кто-то не сработался с новым руководством. Теперь Подушко заново комплектует всю администрацию», — сообщают собеседники агентства. По данным URA.RU, с декабря 2023 года администрацию покинули 15 человек. Несмотря на это, существенного некомплекта в мэрии нет. Подушко быстро нашла замену уволившимся. Ранее агентство сообщало, что некоторые из сотрудников перед уходом полностью зачистили свои рабочие компьютеры, подставив тем самым нового руководителя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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