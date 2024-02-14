Из мэрии крупнейшего тюменского муниципалитета уволились все сотрудники

Мэрию Московского поселка (Тюмень) покинула вся команда прежнего главы

Администрацию Московского МО покинули все сотрудники, работавшие при прежнем руководителе Фото: Илья Московец © URA.RU

Администрацию Московского МО (один из крупнейших поселков Тюменского района) покинули все сотрудники, которые работали там до новой главы Анны Подушко. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры, близкие к администрации.

«Придя на должность главы администрации скандального Московского поселка месяц назад, Подушко потеряла всех сотрудников, которые работали там до этого. Кто-то принципиально ушел вслед за уволившимся прежним начальником Михаилом Захаровым, кто-то не сработался с новым руководством. Теперь Подушко заново комплектует всю администрацию», — сообщают собеседники агентства.

По данным URA.RU, с декабря 2023 года администрацию покинули 15 человек. Несмотря на это, существенного некомплекта в мэрии нет. Подушко быстро нашла замену уволившимся. Ранее агентство сообщало, что некоторые из сотрудников перед уходом полностью зачистили свои рабочие компьютеры, подставив тем самым нового руководителя.