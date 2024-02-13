Вице-губернатор ХМАО проконтролировал ход строительства моста через Обь

Мост через Обь строят с опережением сроков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву доложили об опережении графика строительства второго моста через Обь в районе Сургута. На данный момент объект готов на 35%. Информацию о рабочем визите Ислаева в Сургут опубликовали в telegram-канале «Стройкомплекса Югры».

«Руководитель „Мостострой-11“ Николай Руссу сообщил о том, что работы ведутся с опережением графика, строители трудятся в две смены, а на стройплощадках ежедневно задействовано более 750 человек и свыше 200 единиц техники. В настоящее время полностью готовы 9 из 16 опор моста, завершить строительство оставшихся 7 опор планируется весной», — пояснили в публикации на канале. По данным подрядчика, запланированный срок ввода моста в эксплуатацию — октябрь 2025 года.

Длинна моста составляет почти 2 километра. Кроме основного мостового перехода, строители работают над транспортными развязками, четырьмя малыми мостами и тремя путепроводами. Также параллельно идет строительство дороги, общая протяженность которой составит 45 километров.

«Жители Сургута получат альтернативу, быстрее можно будет доехать и до Ханты-Мансийска, и до Нефтеюганска. А для экономики это в первую очередь ускорение перемещения грузов, что помогает снизить издержки, а значит — стоимость товаров и услуг», — отметил Ислаев.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО готовы сдать второй мост через Обь в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту России Владимиру Путину дал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на личной встрече.