13 февраля 2024

Вице-губернатор ХМАО проконтролировал ход строительства моста через Обь

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Мост через Обь строят с опережением сроков Фото:

Вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву доложили об опережении графика строительства второго моста через Обь в районе Сургута. На данный момент объект готов на 35%. Информацию о рабочем визите Ислаева в Сургут опубликовали в telegram-канале «Стройкомплекса Югры».

«Руководитель „Мостострой-11“ Николай Руссу сообщил о том, что работы ведутся с опережением графика, строители трудятся в две смены, а на стройплощадках ежедневно задействовано более 750 человек и свыше 200 единиц техники. В настоящее время полностью готовы 9 из 16 опор моста, завершить строительство оставшихся 7 опор планируется весной», — пояснили в публикации на канале. По данным подрядчика, запланированный срок ввода моста в эксплуатацию — октябрь 2025 года.

Длинна моста составляет почти 2 километра. Кроме основного мостового перехода, строители работают над транспортными развязками, четырьмя малыми мостами и тремя путепроводами. Также параллельно идет строительство дороги, общая протяженность которой составит 45 километров.

«Жители Сургута получат альтернативу, быстрее можно будет доехать и до Ханты-Мансийска, и до Нефтеюганска. А для экономики это в первую очередь ускорение перемещения грузов, что помогает снизить издержки, а значит — стоимость товаров и услуг», — отметил Ислаев.

Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО готовы сдать второй мост через Обь в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту России Владимиру Путину дал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на личной встрече.

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Вице-губернатору ХМАО Азату Ислаеву доложили об опережении графика строительства второго моста через Обь в районе Сургута. На данный момент объект готов на 35%. Информацию о рабочем визите Ислаева в Сургут опубликовали в telegram-канале «Стройкомплекса Югры». «Руководитель „Мостострой-11“ Николай Руссу сообщил о том, что работы ведутся с опережением графика, строители трудятся в две смены, а на стройплощадках ежедневно задействовано более 750 человек и свыше 200 единиц техники. В настоящее время полностью готовы 9 из 16 опор моста, завершить строительство оставшихся 7 опор планируется весной», — пояснили в публикации на канале. По данным подрядчика, запланированный срок ввода моста в эксплуатацию — октябрь 2025 года. Длинна моста составляет почти 2 километра. Кроме основного мостового перехода, строители работают над транспортными развязками, четырьмя малыми мостами и тремя путепроводами. Также параллельно идет строительство дороги, общая протяженность которой составит 45 километров. «Жители Сургута получат альтернативу, быстрее можно будет доехать и до Ханты-Мансийска, и до Нефтеюганска. А для экономики это в первую очередь ускорение перемещения грузов, что помогает снизить издержки, а значит — стоимость товаров и услуг», — отметил Ислаев. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО готовы сдать второй мост через Обь в эксплуатацию на несколько месяцев раньше запланированного срока, к концу 2025 года. Такое обещание президенту России Владимиру Путину дал вице-губернатор ХМАО Азат Ислаев на личной встрече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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