Армия и оружие Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против Северной Кореи, заподозрив в помощи РФ 14 февраля 2024 в 17:01 Размер текста - 17 + У РФ количество боеприпасов превышает то, что Киеву отправляет Запад Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Северной Кореи якобы за поставку РФ ракет, используемых против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ранее в МИД РФ опровергли слух о закупке оружия у КНДР. «Блок предложил внести в список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро, правительственный орган, который курирует национальную программу баллистических ракет», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что корейские ракеты были использованы якобы на Украине. В ЕС считают, что РФ смогла увеличить производство боеприпасов, превысив то число, что Украина получает от Запада. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, что Россия закупает оружие у КНДР. По ее словам, обвинения Запада голословны и бездоказательны. Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес заявил о «мрачном развитии ситуации» на Украине из-за военного преимущества РФ, передает RT. Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Северной Кореи якобы за поставку РФ ракет, используемых против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ранее в МИД РФ опровергли слух о закупке оружия у КНДР. «Блок предложил внести в список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро, правительственный орган, который курирует национальную программу баллистических ракет», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что корейские ракеты были использованы якобы на Украине. В ЕС считают, что РФ смогла увеличить производство боеприпасов, превысив то число, что Украина получает от Запада. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, что Россия закупает оружие у КНДР. По ее словам, обвинения Запада голословны и бездоказательны. Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес заявил о «мрачном развитии ситуации» на Украине из-за военного преимущества РФ, передает RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям