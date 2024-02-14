Bloomberg: ЕС хочет ввести санкции против Северной Кореи, заподозрив в помощи РФ

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Посольство КНДР. Москва, флаг кндр, посольство кндр
У РФ количество боеприпасов превышает то, что Киеву отправляет Запад Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Северной Кореи якобы за поставку РФ ракет, используемых против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ранее в МИД РФ опровергли слух о закупке оружия у КНДР.

«Блок предложил внести в список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро, правительственный орган, который курирует национальную программу баллистических ракет», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что корейские ракеты были использованы якобы на Украине. В ЕС считают, что РФ смогла увеличить производство боеприпасов, превысив то число, что Украина получает от Запада.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, что Россия закупает оружие у КНДР. По ее словам, обвинения Запада голословны и бездоказательны. Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес заявил о «мрачном развитии ситуации» на Украине из-за военного преимущества РФ, передает RT.

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Евросоюз (ЕС) намерен ввести санкции против Северной Кореи якобы за поставку РФ ракет, используемых против Украины. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Ранее в МИД РФ опровергли слух о закупке оружия у КНДР. «Блок предложил внести в список министра обороны Северной Кореи и Генеральное ракетное бюро, правительственный орган, который курирует национальную программу баллистических ракет», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что корейские ракеты были использованы якобы на Украине. В ЕС считают, что РФ смогла увеличить производство боеприпасов, превысив то число, что Украина получает от Запада. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию, что Россия закупает оружие у КНДР. По ее словам, обвинения Запада голословны и бездоказательны. Глава норвежской разведывательной службы Нильс Андреас Стенсонес заявил о «мрачном развитии ситуации» на Украине из-за военного преимущества РФ, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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