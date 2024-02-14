В Пермском крае ликвидируют семь деревень ради жителей

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Став частью Юсьвы, люди смогут газифицировать дома Фото:

В Юсьвинском округе власти хотят упразднить семь деревень. Они будут присоединены к райцентру, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края «На местах». О ликвидации попросили сами жители: укрупнение Юсьвы позволит им решить вопросы с газификацией своих домов.

«Депутаты думы Юсьвинского округа приняли соответствующие изменения в генеральный план муниципалитета. Основанием послужило обращение жителей о необходимости присоединения населенных пунктов, в которых они проживают, к административному центру округа с. Юсьва», — говорится в сообщении. С карты Прикамья исчезнут деревни Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино и Почашер.

В результате объединения в эти населенные пункты придет газ: после объединения с Юсьвой они смогут поучаствовать в программе догазификации. Эта программа предполагает, что если в населенном пункте есть газ (а в Юсьве он есть), то жители, которые не провели это топливо в дом, смогут подать заявку и добиться этого. Таким образом, став частью Юсьвы, люди получат возможность газифицировать дома.

Собрания жителей по этому вопросу пройдут весной 2024 года. После будет подготовлен и внесен в краевой парламент соответствующий законопроект. Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкарском и Чердынском округах ликвидировали две деревни.

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В Юсьвинском округе власти хотят упразднить семь деревень. Они будут присоединены к райцентру, сообщает telegram-канал совета представительных органов Пермского края «На местах». О ликвидации попросили сами жители: укрупнение Юсьвы позволит им решить вопросы с газификацией своих домов. «Депутаты думы Юсьвинского округа приняли соответствующие изменения в генеральный план муниципалитета. Основанием послужило обращение жителей о необходимости присоединения населенных пунктов, в которых они проживают, к административному центру округа с. Юсьва», — говорится в сообщении. С карты Прикамья исчезнут деревни Асаново, Баранчиново, Верх-Мега, Жигиново, Зуево, Мокрушино и Почашер. В результате объединения в эти населенные пункты придет газ: после объединения с Юсьвой они смогут поучаствовать в программе догазификации. Эта программа предполагает, что если в населенном пункте есть газ (а в Юсьве он есть), то жители, которые не провели это топливо в дом, смогут подать заявку и добиться этого. Таким образом, став частью Юсьвы, люди получат возможность газифицировать дома. Собрания жителей по этому вопросу пройдут весной 2024 года. После будет подготовлен и внесен в краевой парламент соответствующий законопроект. Ранее URA.RU сообщало, что в Кудымкарском и Чердынском округах ликвидировали две деревни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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