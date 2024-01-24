С карты Пермского края исчезли две деревни

Жителей в деревнях нет
Депутаты заксобрания Пермского упразднили деревни Позагорт в Кудымкарском округе и деревни Печинки Чердынского округа. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.
«Предлагаю упразднить на территории Кудымкарского округа населенный пункт Позагорт. В населенном пункте жители отсутствуют», — отметил докладчик по вопросу, депутат заксобрания Дмитрий Килейко. Такая же ситуация сложилась в Печинках.
Депутаты поддержали предложение и приняли законопроект в двух чтениях. Также в первом чтении заксобрание приняло законопроект о ликвидации п. Сюзьва Юрлинского округа.
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