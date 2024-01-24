С карты Пермского края исчезли две деревни

25 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Жителей в деревнях нет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты заксобрания Пермского упразднили деревни Позагорт в Кудымкарском округе и деревни Печинки Чердынского округа. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Предлагаю упразднить на территории Кудымкарского округа населенный пункт Позагорт. В населенном пункте жители отсутствуют», — отметил докладчик по вопросу, депутат заксобрания Дмитрий Килейко. Такая же ситуация сложилась в Печинках. Депутаты поддержали предложение и приняли законопроект в двух чтениях. Также в первом чтении заксобрание приняло законопроект о ликвидации п. Сюзьва Юрлинского округа.

Депутаты заксобрания Пермского упразднили деревни Позагорт в Кудымкарском округе и деревни Печинки Чердынского округа. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Предлагаю упразднить на территории Кудымкарского округа населенный пункт Позагорт. В населенном пункте жители отсутствуют», — отметил докладчик по вопросу, депутат заксобрания Дмитрий Килейко. Такая же ситуация сложилась в Печинках. Депутаты поддержали предложение и приняли законопроект в двух чтениях. Также в первом чтении заксобрание приняло законопроект о ликвидации п. Сюзьва Юрлинского округа.