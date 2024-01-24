24 января 2024

С карты Пермского края исчезли две деревни

© Служба новостей «URA.RU»
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Золотая дорога. Деревня Дианово и Новодостовалово. Курган, телятник, коровник, заброшенная ферма
Жителей в деревнях нет Фото:

Депутаты заксобрания Пермского упразднили деревни Позагорт в Кудымкарском округе и деревни Печинки Чердынского округа. Трансляция заседания проходит на сайте парламента.

«Предлагаю упразднить на территории Кудымкарского округа населенный пункт Позагорт. В населенном пункте жители отсутствуют», — отметил докладчик по вопросу, депутат заксобрания Дмитрий Килейко. Такая же ситуация сложилась в Печинках.

Депутаты поддержали предложение и приняли законопроект в двух чтениях. Также в первом чтении заксобрание приняло законопроект о ликвидации п. Сюзьва Юрлинского округа.

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Депутаты заксобрания Пермского упразднили деревни Позагорт в Кудымкарском округе и деревни Печинки Чердынского округа. Трансляция заседания проходит на сайте парламента. «Предлагаю упразднить на территории Кудымкарского округа населенный пункт Позагорт. В населенном пункте жители отсутствуют», — отметил докладчик по вопросу, депутат заксобрания Дмитрий Килейко. Такая же ситуация сложилась в Печинках. Депутаты поддержали предложение и приняли законопроект в двух чтениях. Также в первом чтении заксобрание приняло законопроект о ликвидации п. Сюзьва Юрлинского округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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