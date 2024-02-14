СК возбудил уголовное дело после смерти свердловского рабочего

14 февраля 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Мужчина погиб 13 февраля в шахте Кушвы (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего в шахте Кушвы (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В рамках уголовного дела анализируется документация, касающаяся соблюдения требований безопасности на данном объекте, должностные инструкции, допрашиваются свидетели. Для определения точной причины гибели рабочего проводится судмедэкспертиза», — написали следователи в Telegram. По версии следствия, инцидент произошел 13 февраля, когда работник был в шахте на горизонте -160 метров. «В результате произошедшего мужчине была причинена сочетанная травма, которая явилась причиной его смерти на месте происшествия», — отметили в ведомстве. После этого были организованы поиски сотрудника. Через некоторое время его нашли мертвым.

Следователи возбудили уголовное дело после смерти рабочего в шахте Кушвы (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Свердловской области. «В рамках уголовного дела анализируется документация, касающаяся соблюдения требований безопасности на данном объекте, должностные инструкции, допрашиваются свидетели. Для определения точной причины гибели рабочего проводится судмедэкспертиза», — написали следователи в Telegram. По версии следствия, инцидент произошел 13 февраля, когда работник был в шахте на горизонте -160 метров. «В результате произошедшего мужчине была причинена сочетанная травма, которая явилась причиной его смерти на месте происшествия», — отметили в ведомстве. После этого были организованы поиски сотрудника. Через некоторое время его нашли мертвым.