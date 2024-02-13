В свердловской шахте нашли мертвым пропавшего рабочего

В Кушве (Свердловская область) в шахте «Южная» нашли труп пропавшего рабочего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
«По предварительной информации, утром 13 февраля машинист скреперной лебедки не поднялся наверх. Его смена началась в 00:00 и должна была закончиться в семь утра. Работодатель организовал поиски, которые закончились, когда работника нашли мертвым», — пояснили в надзорном ведомстве.
Прокуратура организовала проверку по факту гибели сотрудника шахты. «Будет дана оценка исполнения предприятием требований федерального законодательства о промышленной безопасности, об охране труда, в том числе, в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, переговорными устройствами», — добавили в ведомстве.
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