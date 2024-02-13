13 февраля 2024

В свердловской шахте нашли мертвым пропавшего рабочего

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Крокоитового шурфа «Берёзовского рудника» . г. Берёзовский, шахта, забой, инструмент шахтера
Теперь руководство шахты проверяет прокуратура (архивное фото) Фото:

В Кушве (Свердловская область) в шахте «Южная» нашли труп пропавшего рабочего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«По предварительной информации, утром 13 февраля машинист скреперной лебедки не поднялся наверх. Его смена началась в 00:00 и должна была закончиться в семь утра. Работодатель организовал поиски, которые закончились, когда работника нашли мертвым», — пояснили в надзорном ведомстве.

Прокуратура организовала проверку по факту гибели сотрудника шахты. «Будет дана оценка исполнения предприятием требований федерального законодательства о промышленной безопасности, об охране труда, в том числе, в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, переговорными устройствами», — добавили в ведомстве.

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В Кушве (Свердловская область) в шахте «Южная» нашли труп пропавшего рабочего. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «По предварительной информации, утром 13 февраля машинист скреперной лебедки не поднялся наверх. Его смена началась в 00:00 и должна была закончиться в семь утра. Работодатель организовал поиски, которые закончились, когда работника нашли мертвым», — пояснили в надзорном ведомстве. Прокуратура организовала проверку по факту гибели сотрудника шахты. «Будет дана оценка исполнения предприятием требований федерального законодательства о промышленной безопасности, об охране труда, в том числе, в части обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, переговорными устройствами», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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