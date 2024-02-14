Депутат гордумы Кургана поздравила участницу Великой Отечественной войны со столетием. Фото

Участница ВОВ из Кургана, сражавшаяся на фронте, отметила столетний юбилей

14 февраля 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Участнице войны Нине Бушковой исполнилось 100 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко поздравила участницу Великой Отечественной войны Нину Бушкову со столетним юбилеем. Об этом сообщается на сайте администрации города. «14 февраля свой юбилей отмечает Нина Семеновна Бушкова — участница Великой Отечественной войны. Жительнице Кургана исполнилось 100 лет. С днем рождения женщину поздравила депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко», — говорится в сообщении мэрии. Депутат выразила женщине признательность за отвагу и героизм и назвала ее примером и гордостью для молодого поколения. Нина Бушкова родилась в 1924 году. После окончания Рязанского пехотного училища была младшим лейтенантом. Получила ранение, участвуя в боях под Сталинградом в 1943 году. Награждена знаком участника войны «Фронтовик» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В послевоенное время работала сотрудником военкомата. Ранее URA.RU писало, что Путин поздравил с юбилеем ветерана из Курганской области. Жительнице села Звериноголовское Нине Ворониной на 95-летие передали поздравления президента и главы региона. Депутат гордумы Анастасия Денисенко поздравила участницу ВОВ со столетним юбилеем Фото: администрация города Кургана

Депутат Курганской городской Думы Анастасия Денисенко поздравила участницу Великой Отечественной войны Нину Бушкову со столетним юбилеем. Об этом сообщается на сайте администрации города. «14 февраля свой юбилей отмечает Нина Семеновна Бушкова — участница Великой Отечественной войны. Жительнице Кургана исполнилось 100 лет. С днем рождения женщину поздравила депутат Курганской городской думы Анастасия Денисенко», — говорится в сообщении мэрии. Депутат выразила женщине признательность за отвагу и героизм и назвала ее примером и гордостью для молодого поколения. Нина Бушкова родилась в 1924 году. После окончания Рязанского пехотного училища была младшим лейтенантом. Получила ранение, участвуя в боях под Сталинградом в 1943 году. Награждена знаком участника войны «Фронтовик» и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». В послевоенное время работала сотрудником военкомата. Ранее URA.RU писало, что Путин поздравил с юбилеем ветерана из Курганской области. Жительнице села Звериноголовское Нине Ворониной на 95-летие передали поздравления президента и главы региона.