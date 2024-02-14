В Челябинске стали продавать меньше квартир на вторичном рынке

В Челябинске число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске квартиры на вторичном рынке в среднем продаются по 90 тысяч рублей за квадратный метр Фото:

В Челябинске число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья в 2023 году выросла на 39% до 90 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость».

«В Челябинске объем предложения вторичных квартир в Челябинске за 2023 год сократился на 18%. Средняя цена квадратного метра за указанный период выросла на 39%, до 90 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

В целом по России за 2023 год количество предложений на платформе сократилось на 11%. Сильнее всего уменьшилось число доступных для приобретения однокомнатных (-15%) и двухкомнатных (-11%) квартир. При этом предложение трехкомнатных квартир, студий и объектов с четырьмя комнатами и более уменьшилось на 9%.

При этом срок продажи квартир на вторичном рынке в 2023 году увеличился на 11 дней. Причем это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ.

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В Челябинске число квартир на вторичном рынке снизилось на 18%. При этом средняя стоимость вторичного жилья в 2023 году выросла на 39% до 90 тысяч рублей за квадратный метр, сообщили 14 февраля в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинске объем предложения вторичных квартир в Челябинске за 2023 год сократился на 18%. Средняя цена квадратного метра за указанный период выросла на 39%, до 90 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе. В целом по России за 2023 год количество предложений на платформе сократилось на 11%. Сильнее всего уменьшилось число доступных для приобретения однокомнатных (-15%) и двухкомнатных (-11%) квартир. При этом предложение трехкомнатных квартир, студий и объектов с четырьмя комнатами и более уменьшилось на 9%. При этом срок продажи квартир на вторичном рынке в 2023 году увеличился на 11 дней. Причем это самое минимальное увеличение сроков среди всех городов РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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