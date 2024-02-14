Политика Власть Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья 14 февраля 2024 в 20:14 Размер текста - 17 + Путин отметил, что нужно определить источник финансирования Фото: Владимир Андреев © URA.RU В РФ до конца 2024 года необходимо запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск нацпроекта по развитию технологий сбережения здоровья», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что механизмы нацпроектов позволяют отрегулировать технологическую цепочку. По его словам, необходимо определить источник финансирования. Он подчеркнул, что рассчитывает на участие медиков. Ранее Владимир Путин обозначил новые цели для российского здравоохранения. По его словам, главной задачей является построение всей системы вокруг одного пациента. Это поможет улучшить качество жизни населения. В РФ до конца 2024 года необходимо запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья. Об этом заявил российский президент Владимир Путин. «Прошу правительство до конца текущего года сформировать и обеспечить запуск нацпроекта по развитию технологий сбережения здоровья», — заявил Путин на пленарном заседании Форума «Технологии будущего». Трансляция его выступления идет на телеканале «Россия-24». Он отметил, что механизмы нацпроектов позволяют отрегулировать технологическую цепочку. По его словам, необходимо определить источник финансирования. Он подчеркнул, что рассчитывает на участие медиков. Ранее Владимир Путин обозначил новые цели для российского здравоохранения. По его словам, главной задачей является построение всей системы вокруг одного пациента. Это поможет улучшить качество жизни населения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям