На матче между «Ижсталью» и курганским «Зауральем» произошла драка. Видео

14 февраля 2024 в 20:57 Размер текста - 17 +

На матче «Ижсталь» — «Зауралье» подрались хоккеисты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ На хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. конфликт возник после одного из силовых приемом со стороны гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «На матче „Ижсталь“ — „Зауралье“ подрались Александр Шикун и Вадим Антипин. Зачинщиком драки стал ижевский игрок. Помимо удаления он получил дисциплинарный штраф», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет матч против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата — «Ижстали». Еще две игры на выезде курганские хоккеисты проведут в Башкирии и Татарстане против ХК «Челны» и «Торос».

На хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. конфликт возник после одного из силовых приемом со стороны гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «На матче „Ижсталь“ — „Зауралье“ подрались Александр Шикун и Вадим Антипин. Зачинщиком драки стал ижевский игрок. Помимо удаления он получил дисциплинарный штраф», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет матч против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата — «Ижстали». Еще две игры на выезде курганские хоккеисты проведут в Башкирии и Татарстане против ХК «Челны» и «Торос».