На матче между «Ижсталью» и курганским «Зауральем» произошла драка. Видео

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Хоккей. Курган, зауралье, хоккей
На матче «Ижсталь» — «Зауралье» подрались хоккеисты Фото:
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Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

На хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. конфликт возник после одного из силовых приемом со стороны гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.

«На матче „Ижсталь“ — „Зауралье“ подрались Александр Шикун и Вадим Антипин. Зачинщиком драки стал ижевский игрок. Помимо удаления он получил дисциплинарный штраф», — передает корреспондент.

Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет матч против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата — «Ижстали». Еще две игры на выезде курганские хоккеисты проведут в Башкирии и Татарстане против ХК «Челны» и «Торос».

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На хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. конфликт возник после одного из силовых приемом со стороны гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча. «На матче „Ижсталь“ — „Зауралье“ подрались Александр Шикун и Вадим Антипин. Зачинщиком драки стал ижевский игрок. Помимо удаления он получил дисциплинарный штраф», — передает корреспондент. Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет матч против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата — «Ижстали». Еще две игры на выезде курганские хоккеисты проведут в Башкирии и Татарстане против ХК «Челны» и «Торос».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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