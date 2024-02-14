На хоккейном матче «Ижсталь» — «Зауралье» в Ижевске подрались хоккеисты Александр Шикун и Вадим Антипин. конфликт возник после одного из силовых приемом со стороны гостей. Об этом передает корреспондент URA.RU, наблюдавший за онлайн-трансляцией матча.
«На матче „Ижсталь“ — „Зауралье“ подрались Александр Шикун и Вадим Антипин. Зачинщиком драки стал ижевский игрок. Помимо удаления он получил дисциплинарный штраф», — передает корреспондент.
Ранее URA.RU писало, что ХК «Зауралье» проведет матч против одного из аутсайдеров регулярного чемпионата — «Ижстали». Еще две игры на выезде курганские хоккеисты проведут в Башкирии и Татарстане против ХК «Челны» и «Торос».
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