Аналитики назвали города, куда жители ЯНАО предпочитают путешествовать на поезде

Жители ЯНАО весной выбрали Тюмень для путешествий на поезде

На поезде чаще всего ямальцы ездят в Тюмень Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Самым популярным железнодорожным направлением из Ноябрьска и Нового Уренгоя (ЯНАО) стала Тюмень. Как сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру, в марте и апреле 2024 года туда планирует отправиться около трети жителей выше названных городов.

«Самым популярным железнодорожным направлением из Нового Уренгоя стала Тюмень. Доля пассажиров составила 26,4%, а стоимость поездки в плацкартном вагоне составляет в среднем 3086 рублей. Из Ноябрьска в столицу Тюменской области на поезде планируют отправиться 33,9% пассажиров. Для них стоимость плацкарта в среднем составляет 2532 рубля», — сообщили аналитики сервиса, проанализировав данные бронирований за март и апрель 2024 года.

У ноябрян также востребованы поездки в Уфу — доля пассажиров 8,5%, а билет в одну сторону в среднем стоит 3796 рублей. В Сургут поедут 7,9% пассажиров (1185 рублей). В Екатеринбург планирует отправиться 7,4% пассажиров (2814 рублей) и в Новый Уренгой — 6,9% (1548 рублей).

В топ-5 популярных железнодорожных направлений из Нового Уренгоя, помимо Тюмени, вошла также Уфа — доля пассажиров 8,2%, поездка в среднем обойдется 4812 рублей. В Челябинск забронировали билеты 7,7% пассажиров (поездка обойдется в 3843 рубля), в Ноябрьск — 6,7% пассажиров (1143 рубля), Оренбург — 5,8% (5432 рубля).

Аналитики Туту.ру отметили, что путешественники стали чаще смотреть отзывы и рейтинги поездов перед решением о покупке билета. Увеличилось и число пользователей, которые заранее оформляют билет на поезд, а оплачивают его позже.

На Ямале в 2023 году выросли тарифы на зарубежный туризм. По информации Росстата, услуги агентств путешествий с декабря прошлого года подорожали на 28,1%. При этом цены на отдых в самом регионе изменились не значительно. Стоимость проживания в гостиницах выросла на 7,9%.