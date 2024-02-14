Чиновник правительства ХМАО уходит в отставку. Инсайд

Глава депдорхоза ХМАО покидает пост

15 февраля 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Директор депдорхоза ХМАО уволился ради переезда в другой регион Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник планирует переехать в другой регион, предположительно, в Томскую область. «Директор депдорхоза ХМАО Лебедев ушел в отставку 15 февраля. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК „Северавтодор“. Чиновник готовит переезд в другой регион. Одним из вариантов называют Томскую область. Претензий у окружных властей к нему нет», — поделился инсайдер. Оперативно получить комментарий об отставке Лебедева в правительстве Югры пока не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается. Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев покидает пост Фото: telegram-канал «Депдорхоз Югры», https://t.me/depdorhos/609

Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник планирует переехать в другой регион, предположительно, в Томскую область. «Директор депдорхоза ХМАО Лебедев ушел в отставку 15 февраля. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК „Северавтодор“. Чиновник готовит переезд в другой регион. Одним из вариантов называют Томскую область. Претензий у окружных властей к нему нет», — поделился инсайдер. Оперативно получить комментарий об отставке Лебедева в правительстве Югры пока не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается.