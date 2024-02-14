Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник планирует переехать в другой регион, предположительно, в Томскую область.
«Директор депдорхоза ХМАО Лебедев ушел в отставку 15 февраля. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК „Северавтодор“. Чиновник готовит переезд в другой регион. Одним из вариантов называют Томскую область. Претензий у окружных властей к нему нет», — поделился инсайдер.
Оперативно получить комментарий об отставке Лебедева в правительстве Югры пока не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается.
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