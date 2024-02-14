14 февраля 2024

Чиновник правительства ХМАО уходит в отставку. Инсайд

Глава депдорхоза ХМАО покидает пост
© Служба новостей «URA.RU»
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Аксессуары чиновников Курган, кафеев евгений, портфель кафеева, вип
Директор депдорхоза ХМАО уволился ради переезда в другой регион Фото:

Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник планирует переехать в другой регион, предположительно, в Томскую область.

«Директор депдорхоза ХМАО Лебедев ушел в отставку 15 февраля. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК „Северавтодор“. Чиновник готовит переезд в другой регион. Одним из вариантов называют Томскую область. Претензий у окружных властей к нему нет», — поделился инсайдер.

Оперативно получить комментарий об отставке Лебедева в правительстве Югры пока не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается.

Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев покидает пост
Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев покидает пост
Фото:

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Директор департамента дорожного хозяйства ХМАО Александр Лебедев ушел в отставку. Источник в политическом истеблишменте округа сообщил URA.RU, что чиновник планирует переехать в другой регион, предположительно, в Томскую область. «Директор депдорхоза ХМАО Лебедев ушел в отставку 15 февраля. Он проработал в правительстве Югры меньше года, а до этого возглавлял ГК „Северавтодор“. Чиновник готовит переезд в другой регион. Одним из вариантов называют Томскую область. Претензий у окружных властей к нему нет», — поделился инсайдер. Оперативно получить комментарий об отставке Лебедева в правительстве Югры пока не удалось. Запрос направлен, ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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