Депздрав раскрыл, какие заболевания чаще всего встречаются у жителей ЯНАО

Депздрав: самые распространенные болезни у жителей ЯНАО — гипертония и диабет

В ЯНАО 56% жителей, которые прошли диспансеризацию, имеют хронические заболевания Фото: Илья Московец © URA.RU

В 2023 году более 193,5 тысяч жителей ЯНАО прошли диспансеризацию. По ее итогам, полностью здоровые люди составляют всего 18,4%. Самые частые заболевания, которые выявлены у ямальцев — гипертония, сахарный диабет и болезни органов пищеварения, рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

«То есть это те, у кого нет хронических инфекционных заболеваний и не выявлены факторы риска их развития», — пояснили «Комсомольской правде — Ямал» в депздраве ЯНАО о том, кто составляет 18,4% полностью здоровых людей. Также там сообщили, что первое место, по распространенности занимают болезни системы кровообращения — они выявлены у каждого четвертого из тысячи, при этом повышенное артериальное давление определяется у каждого пятого. На втором месте — болезни эндокринной системы, в основном это сахарный диабет, а на третьем — органов пищеварения.

Также в депздраве сообщили, что в 2023 году у 56% ямальцев диагностированы хронические заболевания, а у 23% выявлены факторы риска: повышенный уровень холестерина, избыточный вес, нерациональное питание, низкая физическая активность и повышенный уровень глюкозы. За начало 2024 года диспансеризацию прошло уже более 15 тысяч жителей ЯНАО.

В Ямало-Ненецком автономном округе большое количество жителей заболевает диабетом. В департаменте здравоохранения сообщили, что с каждым годом число больных увеличивается на 1000 человек.