Путин положительно оценил агрессивные вопросы Такера Карлсона

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».
«Я думал, что Карлсон будет себя вести агрессивно и будет задавать острые вопросы. И я не просто был к этому готов — я этого хотел», — заявил
По мнению президента РФ, подобные острые вопросы придали бы беседе определенную специфику. Однако Карлсон избрал другую тактику — он несколько раз пытался прервать Путина, но в целом, на удивление, оказался терпеливым собеседником для западного журналиста.
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