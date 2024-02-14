Путин положительно оценил агрессивные вопросы Такера Карлсона

15 февраля 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Карлсон во время интервью несколько раз пытался прервать Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Я думал, что Карлсон будет себя вести агрессивно и будет задавать острые вопросы. И я не просто был к этому готов — я этого хотел», — заявил Путин в интервью журналисту Зарубину. По мнению президента РФ, подобные острые вопросы придали бы беседе определенную специфику. Однако Карлсон избрал другую тактику — он несколько раз пытался прервать Путина, но в целом, на удивление, оказался терпеливым собеседником для западного журналиста.

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Я думал, что Карлсон будет себя вести агрессивно и будет задавать острые вопросы. И я не просто был к этому готов — я этого хотел», — заявил Путин в интервью журналисту Зарубину. По мнению президента РФ, подобные острые вопросы придали бы беседе определенную специфику. Однако Карлсон избрал другую тактику — он несколько раз пытался прервать Путина, но в целом, на удивление, оказался терпеливым собеседником для западного журналиста.