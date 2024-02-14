14 февраля 2024

Путин положительно оценил агрессивные вопросы Такера Карлсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Карлсон во время интервью несколько раз пытался прервать Путина Фото:

Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости».

«Я думал, что Карлсон будет себя вести агрессивно и будет задавать острые вопросы. И я не просто был к этому готов — я этого хотел», — заявил Путин в интервью журналисту Зарубину.

По мнению президента РФ, подобные острые вопросы придали бы беседе определенную специфику. Однако Карлсон избрал другую тактику — он несколько раз пытался прервать Путина, но в целом, на удивление, оказался терпеливым собеседником для западного журналиста.

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Президент России Владимир Путин назвал американского журналиста Такера Карлсона опасным человеком и признался, что был готов и хотел слышать от него агрессивные вопросы, чтобы иметь возможность так же остро отвечать. Слова лидера государства передает telegram-канал «Кремль Новости». «Я думал, что Карлсон будет себя вести агрессивно и будет задавать острые вопросы. И я не просто был к этому готов — я этого хотел», — заявил Путин в интервью журналисту Зарубину. По мнению президента РФ, подобные острые вопросы придали бы беседе определенную специфику. Однако Карлсон избрал другую тактику — он несколько раз пытался прервать Путина, но в целом, на удивление, оказался терпеливым собеседником для западного журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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