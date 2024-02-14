14 февраля 2024

Путин сделал выбор между Байденом и Трампом

Путин: Россия будет работать с любым лидером США
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии "Форума будущих технологий". Москва, путин владимир, топ
Джо Байден является более прогнозируемым, заявил Владимир Путин Фото:

Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале Кремля.

Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть Байден и Трамп.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале Кремля. Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть Байден и Трамп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...