Путин сделал выбор между Байденом и Трампом

Путин: Россия будет работать с любым лидером США

15 февраля 2024 в 02:01 Размер текста - 17 +

Джо Байден является более прогнозируемым, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале Кремля. Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть Байден и Трамп.

Россия будет работать с любым американским лидером, но лучше для нее будет нынешний президент США Джо Байден. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «[Для России лучше Джо] Байден, он более опытный и прогнозируемый. Но РФ будет работать с любым лидером США», — заявил Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованном в telegram-канале Кремля. Ранее Байден выступил с новыми обвинениями против Владимира Путина. Он заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так американский лидер отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. Выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Свои кандидатуры хотят выдвинуть Байден и Трамп.