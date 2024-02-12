Байден выступил с новыми обвинениями против Путина

Байден: Путин нацелен на «крупные призы» после окончания спецоперации

12 февраля 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Пользователи X раскритиковали заявление Джо Байдена о «крупных призах» Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент США Джо Байден заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так лидер Штатов отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. «Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, президент России Владимир Путин… нацелился на более крупные призы», — заявил Джо Байден на своей странице в X. До этого Трамп сообщил, что не станет мешать России атаковать страны альянса, если те не будут исполнять финансовые обязательства перед НАТО. Под постом Байдена опубликовано много негативных комментариев. Пользователи призвали президента больше следить за внутренними делами в стране, а не помогать Украине. Также звучали заявления об отставке. Россия неоднократно сообщала, что не собирается нападать на другие страны после конца спецоперации. Об этом еще раз в интервью журналисту из США Такеру Карслону напомнил Путин. По его словам, в странах Запада пугают выдуманной угрозой от России, отвлекая население от внутренних проблем. Даже при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО нарастить производство вооружения. По его словам, конфронтация с РФ может продлиться десятилетиями, передает телеканал 360.

Президент США Джо Байден заявил, что после спецоперации Россия якобы начнет военную кампанию в других странах. Так лидер Штатов отреагировал на высказывание экс-главы страны Дональда Трампа об атаках РФ на страны НАТО. «Вы хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как вы можете видеть, президент России Владимир Путин… нацелился на более крупные призы», — заявил Джо Байден на своей странице в X. До этого Трамп сообщил, что не станет мешать России атаковать страны альянса, если те не будут исполнять финансовые обязательства перед НАТО. Под постом Байдена опубликовано много негативных комментариев. Пользователи призвали президента больше следить за внутренними делами в стране, а не помогать Украине. Также звучали заявления об отставке. Россия неоднократно сообщала, что не собирается нападать на другие страны после конца спецоперации. Об этом еще раз в интервью журналисту из США Такеру Карслону напомнил Путин. По его словам, в странах Запада пугают выдуманной угрозой от России, отвлекая население от внутренних проблем. Даже при этом генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал НАТО нарастить производство вооружения. По его словам, конфронтация с РФ может продлиться десятилетиями, передает телеканал 360.