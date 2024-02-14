Путин: СВО закончилась бы полтора года назад, если бы не Джонсон

15 февраля 2024 в 03:14 Размер текста - 17 +

Путин отметил негативную роль Джонсона в переговорах по Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Спецоперация на Украине могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что было бы, если бы Киев не послушал советов Джонсона, рекомендовал обратиться к словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия. Тот руководил украинской делегацией при переговорах с Москвой в 2022 году. «Господин Арахамия сам об этом сказал. <…> Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — заявил Путин, интервью с которым было опубликовано на официальном telegram-канале Кремля. В интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном Путин отметил, что Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Также президент отметил, что британский экс-премьер оказывал подобное же влияние на украинского лидера Владимира Зеленского.

Спецоперация на Украине могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что было бы, если бы Киев не послушал советов Джонсона, рекомендовал обратиться к словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия. Тот руководил украинской делегацией при переговорах с Москвой в 2022 году. «Господин Арахамия сам об этом сказал. <…> Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — заявил Путин, интервью с которым было опубликовано на официальном telegram-канале Кремля. В интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном Путин отметил, что Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Также президент отметил, что британский экс-премьер оказывал подобное же влияние на украинского лидера Владимира Зеленского.