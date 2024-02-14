14 февраля 2024

Путин: СВО закончилась бы полтора года назад, если бы не Джонсон

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами зарубежных стран. Пекин, путин владимир
Путин отметил негативную роль Джонсона в переговорах по Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецоперация на Украине могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что было бы, если бы Киев не послушал советов Джонсона, рекомендовал обратиться к словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия. Тот руководил украинской делегацией при переговорах с Москвой в 2022 году.

«Господин Арахамия сам об этом сказал. <…> Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — заявил Путин, интервью с которым было опубликовано на официальном telegram-канале Кремля.

В интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном Путин отметил, что Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Также президент отметил, что британский экс-премьер оказывал подобное же влияние на украинского лидера Владимира Зеленского.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Спецоперация на Украине могла бы закончиться полтора года назад, если бы не советы бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона. Об этом заявил президент Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, что было бы, если бы Киев не послушал советов Джонсона, рекомендовал обратиться к словам лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамия. Тот руководил украинской делегацией при переговорах с Москвой в 2022 году. «Господин Арахамия сам об этом сказал. <…> Он же сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — заявил Путин, интервью с которым было опубликовано на официальном telegram-канале Кремля. В интервью с экс-телеведущим Fox News Такером Карлсоном Путин отметил, что Джонсон уговорил украинских дипломатов не соглашаться на прекращение конфликта. Также президент отметил, что британский экс-премьер оказывал подобное же влияние на украинского лидера Владимира Зеленского.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...