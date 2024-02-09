Путин резко ответил Карлсону на вопрос о Борисе Джонсоне

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Владимир Путин на Госсовете в Кремле. Москва, путин владимир
Владимир Путин не знает, зачем Джонсон отговорил Зеленского от мирных переговоров Фото:

Президент России Владимир Путин не знает, из-за чего бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил лидера Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров. Об этом Путин в резкой форме сказал американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Да хрен его знает, зачем он это сделал», — заявил Путин в беседе с Карлсоном, которая опубликована на сайте журналиста. Они обсуждали причину, по которой Джонсон отговорил Зеленского от мирных переговоров.

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Президент России Владимир Путин не знает, из-за чего бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил лидера Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров. Об этом Путин в резкой форме сказал американскому журналисту Такеру Карлсону. «Да хрен его знает, зачем он это сделал», — заявил Путин в беседе с Карлсоном, которая опубликована на сайте журналиста. Они обсуждали причину, по которой Джонсон отговорил Зеленского от мирных переговоров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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