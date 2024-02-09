Путин резко ответил Карлсону на вопрос о Борисе Джонсоне

Президент России Владимир Путин не знает, из-за чего бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил лидера Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров. Об этом Путин в резкой форме сказал американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Да хрен его знает, зачем он это сделал», — заявил Путин в беседе с Карлсоном, которая опубликована на сайте журналиста. Они обсуждали причину, по которой Джонсон отговорил Зеленского от мирных переговоров.
Президент России Владимир Путин не знает, из-за чего бывший британский премьер-министр Борис Джонсон отговорил лидера Украины Владимира Зеленского от мирных переговоров. Об этом Путин в резкой форме сказал американскому журналисту Такеру Карлсону. «Да хрен его знает, зачем он это сделал», — заявил Путин в беседе с Карлсоном, которая опубликована на сайте журналиста. Они обсуждали причину, по которой Джонсон отговорил Зеленского от мирных переговоров.