14 февраля 2024

В ЯНАО проводят мастер-классы, чтобы построить храм

© Служба новостей «URA.RU»
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КосмоЁлка 2017-18, лазертаг
В ЯНАО можно поиграть в лазертаг, чтобы помочь со строительством храма Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) горожан пригласили на благотворительные мастер-классы. Все собранные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в центре духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.

«Предлагаем горожанам и гостям города принять участие в мастер-классах или организовать активный отдых на спортивных объектах центра. Вырученные денежные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы», — написано в группе центра «ВКонтакте».

Ноябрянам предлагают: позаниматься в гончарной мастерской, поиграть в «Лазертаг», посетить ледовую арену, заняться «декоративно-прикладным творчеством в нестандартных техниках» или посетить занятия в ткацкой мастерской. Проект будет проходить с 15 февраля по 15 марта.

В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями.

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В Ноябрьске (ЯНАО) горожан пригласили на благотворительные мастер-классы. Все собранные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в центре духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. «Предлагаем горожанам и гостям города принять участие в мастер-классах или организовать активный отдых на спортивных объектах центра. Вырученные денежные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы», — написано в группе центра «ВКонтакте». Ноябрянам предлагают: позаниматься в гончарной мастерской, поиграть в «Лазертаг», посетить ледовую арену, заняться «декоративно-прикладным творчеством в нестандартных техниках» или посетить занятия в ткацкой мастерской. Проект будет проходить с 15 февраля по 15 марта. В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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