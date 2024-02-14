В ЯНАО проводят мастер-классы, чтобы построить храм

В Ноябрьске (ЯНАО) горожан пригласили на благотворительные мастер-классы. Все собранные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы, рассказали в центре духовно-нравственного воспитания детей и молодежи.
«Предлагаем горожанам и гостям города принять участие в мастер-классах или организовать активный отдых на спортивных объектах центра. Вырученные денежные средства пойдут на строительство храма Покрова Пресвятой Богородицы», — написано в группе центра «ВКонтакте».
Ноябрянам предлагают: позаниматься в гончарной мастерской, поиграть в «Лазертаг», посетить ледовую арену, заняться «декоративно-прикладным творчеством в нестандартных техниках» или посетить занятия в ткацкой мастерской. Проект будет проходить с 15 февраля по 15 марта.
В Новом Уренгое (ЯНАО) местные власти подготовились к проведению Арктического благотворительного турнира по волейболу на кубок губернатора Ямала — 2024. Вырученные средства пойдут на лечение детей, страдающих серьезными заболеваниями.
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