14 февраля 2024

Старовойт: на курской нефтебазе начался пожар из-за атаки ВСУ

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Пожар начался после атаки БПЛА (архивное фото) Фото:

На нефтебазе в Курской области начался пожар после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.

«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте уже задействованы спецслужбы. Граждан просят сохранять спокойствие.

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На нефтебазе в Курской области начался пожар после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт. «В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте уже задействованы спецслужбы. Граждан просят сохранять спокойствие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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