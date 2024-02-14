Старовойт: на курской нефтебазе начался пожар из-за атаки ВСУ

Пожар начался после атаки БПЛА (архивное фото)
На нефтебазе в Курской области начался пожар после атаки украинского беспилотника. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт.
«В результате атаки украинского БПЛА в Курском районе произошло возгорание на нефтебазе. По предварительной информации пострадавших нет», — написал Старовойт у себя в telegram-канале. Губернатор отметил, что на месте уже задействованы спецслужбы. Граждан просят сохранять спокойствие.
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