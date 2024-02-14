В Свердловской области за месяц взлетели цены на автомобили с пробегом

15 февраля 2024 в 05:35 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость машины с пробегом достигла 1 286 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области с декабря 2023 года по январь 2024-го средняя стоимость поддержанных автомобилей выросла на 3% до 1 286 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе «Авто.ру». «В январе 2024 года сохраняется тренд последних месяцев прошлого года на повышение цен у частных продавцов. Так, по сравнению с декабрем-2023 средняя стоимость от частных продавцов на автомобили с пробегом выросла в январе-2024 на 3%: с 1 245 000 до 1 286 000 рублей», — сказано в сообщении. Несмотря на это, в салонах Свердловской области автомобили подешевели на 1%. За тот же срок средняя стоимость новой машины упала с 1 843 000 рублей до 1 824 000 рублей. Средний срок публикации о продаже автомобиля с пробегом в регионе — 30 дней. У дилеров «срок жизни» предложений составляет 44 дня. Ранее URA.RU писало, что в рейтинг самых продаваемых автомобилей на Среднем Урале вошли Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Как правило, машины продаются менее, чем за пять недель.

В Свердловской области с декабря 2023 года по январь 2024-го средняя стоимость поддержанных автомобилей выросла на 3% до 1 286 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU рассказали в сервисе «Авто.ру». «В январе 2024 года сохраняется тренд последних месяцев прошлого года на повышение цен у частных продавцов. Так, по сравнению с декабрем-2023 средняя стоимость от частных продавцов на автомобили с пробегом выросла в январе-2024 на 3%: с 1 245 000 до 1 286 000 рублей», — сказано в сообщении. Несмотря на это, в салонах Свердловской области автомобили подешевели на 1%. За тот же срок средняя стоимость новой машины упала с 1 843 000 рублей до 1 824 000 рублей. Средний срок публикации о продаже автомобиля с пробегом в регионе — 30 дней. У дилеров «срок жизни» предложений составляет 44 дня. Ранее URA.RU писало, что в рейтинг самых продаваемых автомобилей на Среднем Урале вошли Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Как правило, машины продаются менее, чем за пять недель.