14 февраля 2024

Аналитики назвали самые продаваемые автомобили в Свердловской области. Инфографика

Самыми продаваемыми автомобилями среди свердловчан стали Lada, Hyundai и Kia
© Служба новостей «URA.RU»
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Обход павильонов МВЦ накануне первого дня работы ИННОПРОМа. Екатеринбург, лада, lada, mobil
Популярные машины продаются менее, чем за пять недель Фото:

В январе 2024 года самыми продаваемыми автомобилями в Свердловской области стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Рейтинг пополнили машины, которые продавались менее, чем за пять недель. Исследованием с корреспондентом URA.RU поделились аналитики сервиса «Авто.ру».

«Lada Granta в среднем продавалась за 33 дня, в январе ее купили 227 раз. Средняя цена за авто составила 644 249 рублей. На втором месте — Hyundai Solaris: за месяц было закрыто 224 объявления, а средняя цена составила чуть меньше 1 170 000 рублей. Третьей по продажам в этом сегменте стала Kia Rio: 1 214 335 рублей, 191 купленное авто», — сказано в сообщении. Также список пополнили Lada Vesta (144 проданных авто) со средней ценой в 1 030 286 рублей и Volkswagen Polo (141), средняя стоимость составила 1 236 977 рублей.

Всего в опубликованный рейтинг вошли 20 автомобилей со средней стоимостью до трех миллионов рублей. Учитывались машины в возрасте от трех до десяти лет выпуска включительно.

В 2022 году в топ самых продаваемых автомобилей с пробегом на Среднем Урале вошли Lada, Ford, Hyundai и Toyota и другие. По мнению экспертов, подобные модели автомобилей популярны из-за их надежности.

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В январе 2024 года самыми продаваемыми автомобилями в Свердловской области стали Lada Granta, Hyundai Solaris и Kia Rio. Рейтинг пополнили машины, которые продавались менее, чем за пять недель. Исследованием с корреспондентом URA.RU поделились аналитики сервиса «Авто.ру». «Lada Granta в среднем продавалась за 33 дня, в январе ее купили 227 раз. Средняя цена за авто составила 644 249 рублей. На втором месте — Hyundai Solaris: за месяц было закрыто 224 объявления, а средняя цена составила чуть меньше 1 170 000 рублей. Третьей по продажам в этом сегменте стала Kia Rio: 1 214 335 рублей, 191 купленное авто», — сказано в сообщении. Также список пополнили Lada Vesta (144 проданных авто) со средней ценой в 1 030 286 рублей и Volkswagen Polo (141), средняя стоимость составила 1 236 977 рублей. Всего в опубликованный рейтинг вошли 20 автомобилей со средней стоимостью до трех миллионов рублей. Учитывались машины в возрасте от трех до десяти лет выпуска включительно. В 2022 году в топ самых продаваемых автомобилей с пробегом на Среднем Урале вошли Lada, Ford, Hyundai и Toyota и другие. По мнению экспертов, подобные модели автомобилей популярны из-за их надежности.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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