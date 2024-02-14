В ХМАО из-за морозов отменили занятия у многих школьников первой смены

15 февраля 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

В ХМАО из-за морозов объявлен актировочный день Фото: Размик Закарян © URA.RU Во многих населенных пунктах ХМАО из-за морозов 15 февраля отменены занятия для школьников первой смены. Информация об этом размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,3 градусов, ветер 2 метра в секунду», написано на сайте. Занятия для школьников с 1-го по 11-й класс отменяются в населенных пунктах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма. Дети с 1-го по 8-й класс не пойдут на уроки в Алтае, Куть-Яхе, Сентябрьском, Салыме, Мортке, Луговом, Юмасе, Шугуре, Леушах, Ягодном, Перегребном, Чемаши, Междуреченском, Кондинском, Болчарах, Куминском, Нижних Нарыкарах, Шеркалы, Светлом, Игриме, Соруме, Сосновке, Няксимволь, Хулимсунт, Нижнесортымском, Агане, Федоровском, Тром-Агане, Русскинской, Ульт-Ягуне, Покачи, Когалыме, Агирише, Югорске, Советском, Пионерском, Малиновском, Алябьевском, Зеленоборске, Унъюгане, Коммунистическом, Нягани, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянторе, Лемпино, Пыть-Яхе, Сайгатина, Нефтеюганске, Пойковском, Юганской Оби, Усть-Югане, Чеускино, Сингапае, Каркатеевы, Сургуте, Белом Яре, Барсово, Солнечныом, Локосово, Чантырья, Мулымья, Урае, Ушьях, Половинке, Таежном, Бобровском, Горноправдинске, Цингале. В Каюкове, Угуте, Ваховске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Большетархово, Вате, Зайцевой Речке, Излучинске, Покуре, Высоком Мысе, Полновате, Ванзевате, Березово, Шайтанке, Ванзетуре, Теги, Больших Леушах, Большом Атлыме, Малом Атлыме, Приобье, Октябрьском, Андре, Сергино, Варьегане, Новоаганске, Радужном, Талинке, Карымкарах, Комсомольском, Каменном, Батово, Выкатном, Елизарово, Кирпичном, Красноленинском, Кышике, Луговском, Нялинском, Сибирском, Согоме, Троице, Шапше, Белогорье, Пырьяхе, Реполово, Ягурьях, Тюли, Ханты-Мансийске, Кедровом тоже объявлен актировочный день. Здесь дома останутся ученики с 1-го по 4-й класс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Во многих населенных пунктах ХМАО из-за морозов 15 февраля отменены занятия для школьников первой смены. Информация об этом размещена на портале «Госуслуг». «Занятия первой смены с 1-го по 11-й класс отменяются. На момент объявления: температура -35,3 градусов, ветер 2 метра в секунду», написано на сайте. Занятия для школьников с 1-го по 11-й класс отменяются в населенных пунктах: Саранпауль, Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Сосьва, Верхнеказымский, Казым, Белоярский, Лыхма. Дети с 1-го по 8-й класс не пойдут на уроки в Алтае, Куть-Яхе, Сентябрьском, Салыме, Мортке, Луговом, Юмасе, Шугуре, Леушах, Ягодном, Перегребном, Чемаши, Междуреченском, Кондинском, Болчарах, Куминском, Нижних Нарыкарах, Шеркалы, Светлом, Игриме, Соруме, Сосновке, Няксимволь, Хулимсунт, Нижнесортымском, Агане, Федоровском, Тром-Агане, Русскинской, Ульт-Ягуне, Покачи, Когалыме, Агирише, Югорске, Советском, Пионерском, Малиновском, Алябьевском, Зеленоборске, Унъюгане, Коммунистическом, Нягани, Селиярово, Сытомино, Лямина, Лянторе, Лемпино, Пыть-Яхе, Сайгатина, Нефтеюганске, Пойковском, Юганской Оби, Усть-Югане, Чеускино, Сингапае, Каркатеевы, Сургуте, Белом Яре, Барсово, Солнечныом, Локосово, Чантырья, Мулымья, Урае, Ушьях, Половинке, Таежном, Бобровском, Горноправдинске, Цингале. В Каюкове, Угуте, Ваховске, Нижневартовске, Лангепасе, Мегионе, Большетархово, Вате, Зайцевой Речке, Излучинске, Покуре, Высоком Мысе, Полновате, Ванзевате, Березово, Шайтанке, Ванзетуре, Теги, Больших Леушах, Большом Атлыме, Малом Атлыме, Приобье, Октябрьском, Андре, Сергино, Варьегане, Новоаганске, Радужном, Талинке, Карымкарах, Комсомольском, Каменном, Батово, Выкатном, Елизарово, Кирпичном, Красноленинском, Кышике, Луговском, Нялинском, Сибирском, Согоме, Троице, Шапше, Белогорье, Пырьяхе, Реполово, Ягурьях, Тюли, Ханты-Мансийске, Кедровом тоже объявлен актировочный день. Здесь дома останутся ученики с 1-го по 4-й класс.