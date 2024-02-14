14 февраля 2024

Пермяк получил срок за кражу семи миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему зам главы администрации Нелюбину Андрею И Кушнареву Евгению. Курган, приговор, судья, суд, судебный процесс
Суд приговорил пермяка к семи годам лишения свободы условно Фото:

В Перми арбитражного управляющего приговорили к шести годам лишения свободы условно за кражу семи миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда.

«За совершенные преступления назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание условное с испытательным сроком четыре года», — говорится в документе.

Во время рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь арбитражным управляющим, при ведении банкротства украл около семи миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

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В Перми арбитражного управляющего приговорили к шести годам лишения свободы условно за кражу семи миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда. «За совершенные преступления назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание условное с испытательным сроком четыре года», — говорится в документе. Во время рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь арбитражным управляющим, при ведении банкротства украл около семи миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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