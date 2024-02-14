Пермяк получил срок за кражу семи миллионов рублей

Суд приговорил пермяка к семи годам лишения свободы условно
В Перми арбитражного управляющего приговорили к шести годам лишения свободы условно за кражу семи миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда.
«За совершенные преступления назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание условное с испытательным сроком четыре года», — говорится в документе.
Во время рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь арбитражным управляющим, при ведении банкротства украл около семи миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу.
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