Пермяк получил срок за кражу семи миллионов рублей

Суд приговорил пермяка к семи годам лишения свободы условно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми арбитражного управляющего приговорили к шести годам лишения свободы условно за кражу семи миллионов рублей. Об этом сообщается на сайте Свердловского районного суда.

«За совершенные преступления назначено наказание в виде шести лет лишения свободы со штрафом 300 тысяч рублей. Наказание условное с испытательным сроком четыре года», — говорится в документе.

Во время рассмотрения дела установлено, что подсудимый, являясь арбитражным управляющим, при ведении банкротства украл около семи миллионов рублей. Приговор суда вступил в законную силу.