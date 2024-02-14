Челябинский миллиардер из списка Forbes решил наградить учителей из своей школы

Предприниматель Рыбаков вручит победителям премию «Учитель — сердце школы»

15 февраля 2024 в 07:41 Размер текста - 17 +

Рыбаков вручит лучшим учителям денежные средства Фото: Илья Московец © URA.RU Миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков решил дать трем учителям из Магнитогорска (Челябинская область) денежные призы. Награда учреждена в честь юбилея школы №56, которую когда-то закончил сам Рыбаков. Об этом URA.RU сообщил представитель бизнесмена. «Предприниматель Рыбаков примет участие 20 февраля в церемонии награждения победителей премии „Учитель — сердце школы“. Три учителя магнитогорской школы № 56, которые внесли особенный вклад в становление школьников, получат денежные призы. В 2024 году школе исполняется 65 лет», — рассказал URA.RU представитель Рыбакова. Победителей премии выбирали около 500 выпускников школы. Голоса отдавались учителям, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам, тем, что научили воспитанников жизненным компетенциям. Отмечается, что Рыбаков пожертвовал в фонд своей родной школы один миллион долларов. Миллиардер хочет, чтобы в регионе и в стране было как можно больше благодарных выпускников, чтобы они помогали своим школам, делая их более современными и эффективными.

Миллиардер из списка Forbes Игорь Рыбаков решил дать трем учителям из Магнитогорска (Челябинская область) денежные призы. Награда учреждена в честь юбилея школы №56, которую когда-то закончил сам Рыбаков. Об этом URA.RU сообщил представитель бизнесмена. «Предприниматель Рыбаков примет участие 20 февраля в церемонии награждения победителей премии „Учитель — сердце школы“. Три учителя магнитогорской школы № 56, которые внесли особенный вклад в становление школьников, получат денежные призы. В 2024 году школе исполняется 65 лет», — рассказал URA.RU представитель Рыбакова. Победителей премии выбирали около 500 выпускников школы. Голоса отдавались учителям, которые запомнились своим профессионализмом, любовью к ученикам, тем, что научили воспитанников жизненным компетенциям. Отмечается, что Рыбаков пожертвовал в фонд своей родной школы один миллион долларов. Миллиардер хочет, чтобы в регионе и в стране было как можно больше благодарных выпускников, чтобы они помогали своим школам, делая их более современными и эффективными.