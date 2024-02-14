В курганском округе отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов

Занятия отменили из-за морозов
В Лебяжьевском округе Курганской области отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
«В связи с низкой температурой -30 градусов и ветром более пяти метров в секунду занятия для учеников 1-11 классов отменяются. Обучение проводится дистанционно», — сообщили в telegram-канале администрации округа.
Занятия отменили и школьникам Кургана и Шадринска. В столице региона ученики с первого по седьмой классы будут обучаться дистанционно, а родителям шадринских учащихся первых и вторых классов посоветовали воздержаться от очного обучения.
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