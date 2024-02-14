14 февраля 2024

В курганском округе отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мороз. Курган, мороз, холод
Занятия отменили из-за морозов Фото:

В Лебяжьевском округе Курганской области отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи с низкой температурой -30 градусов и ветром более пяти метров в секунду занятия для учеников 1-11 классов отменяются. Обучение проводится дистанционно», — сообщили в telegram-канале администрации округа.

Занятия отменили и школьникам Кургана и Шадринска. В столице региона ученики с первого по седьмой классы будут обучаться дистанционно, а родителям шадринских учащихся первых и вторых классов посоветовали воздержаться от очного обучения.

Главные новости Кургана и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лебяжьевском округе Курганской области отменили занятия в школах из-за 30-градусных морозов и ветра. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с низкой температурой -30 градусов и ветром более пяти метров в секунду занятия для учеников 1-11 классов отменяются. Обучение проводится дистанционно», — сообщили в telegram-канале администрации округа. Занятия отменили и школьникам Кургана и Шадринска. В столице региона ученики с первого по седьмой классы будут обучаться дистанционно, а родителям шадринских учащихся первых и вторых классов посоветовали воздержаться от очного обучения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...