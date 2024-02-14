14 февраля 2024

Курганские власти хотят выпилить лес, чтобы спасти деревни и села от пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Белый Яр после пожара. Курган , лес, сгоревший лес, природа, последствия пожара
В Курганской области предложили пилить лес, чтобы спасти села от огня Фото:
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Власти Курганской области планируют обсудить с федеральными ведомствами создание противопожарных расстояний у населенных пунктов. Это позволит уменьшить возможность перехода огня на жилища. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комиссии по аграрной политике и природным ресурсам областной думы.

«Отрабатываем с Рослесхозом и Минприроды варианты создания вокруг населенных пунктов противопожарных расстояний», — сообщил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов. Это должно помочь избежать перехода огня с горящих деревьев на жилье в случае лесных пожаров.

Чтобы создать подобные расстояние, потребуется разредить лесные насаждения возле сел и деревень. Также чиновник сообщил, что будет увеличено количество сотрудников, привлеченных к профилактическим работам перед началом противопожарного сезона.

Ранее URA.RU сообщало, что в муниципальных округах создали более 1000 чатов для жителей. Посредством них власти будут предупреждать граждан об опасных и чрезвычайных ситуациях, проведении противопожарных мероприятий.

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Власти Курганской области планируют обсудить с федеральными ведомствами создание противопожарных расстояний у населенных пунктов. Это позволит уменьшить возможность перехода огня на жилища. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комиссии по аграрной политике и природным ресурсам областной думы. «Отрабатываем с Рослесхозом и Минприроды варианты создания вокруг населенных пунктов противопожарных расстояний», — сообщил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов. Это должно помочь избежать перехода огня с горящих деревьев на жилье в случае лесных пожаров. Чтобы создать подобные расстояние, потребуется разредить лесные насаждения возле сел и деревень. Также чиновник сообщил, что будет увеличено количество сотрудников, привлеченных к профилактическим работам перед началом противопожарного сезона. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципальных округах создали более 1000 чатов для жителей. Посредством них власти будут предупреждать граждан об опасных и чрезвычайных ситуациях, проведении противопожарных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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