Курганские власти хотят выпилить лес, чтобы спасти деревни и села от пожаров

15 февраля 2024 в 11:45 Размер текста - 17 +

В Курганской области предложили пилить лес, чтобы спасти села от огня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Курганской области планируют обсудить с федеральными ведомствами создание противопожарных расстояний у населенных пунктов. Это позволит уменьшить возможность перехода огня на жилища. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комиссии по аграрной политике и природным ресурсам областной думы. «Отрабатываем с Рослесхозом и Минприроды варианты создания вокруг населенных пунктов противопожарных расстояний», — сообщил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов. Это должно помочь избежать перехода огня с горящих деревьев на жилье в случае лесных пожаров. Чтобы создать подобные расстояние, потребуется разредить лесные насаждения возле сел и деревень. Также чиновник сообщил, что будет увеличено количество сотрудников, привлеченных к профилактическим работам перед началом противопожарного сезона. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципальных округах создали более 1000 чатов для жителей. Посредством них власти будут предупреждать граждан об опасных и чрезвычайных ситуациях, проведении противопожарных мероприятий.

Власти Курганской области планируют обсудить с федеральными ведомствами создание противопожарных расстояний у населенных пунктов. Это позволит уменьшить возможность перехода огня на жилища. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший на заседании комиссии по аграрной политике и природным ресурсам областной думы. «Отрабатываем с Рослесхозом и Минприроды варианты создания вокруг населенных пунктов противопожарных расстояний», — сообщил замдиректора департамента природных ресурсов Александр Кондратов. Это должно помочь избежать перехода огня с горящих деревьев на жилье в случае лесных пожаров. Чтобы создать подобные расстояние, потребуется разредить лесные насаждения возле сел и деревень. Также чиновник сообщил, что будет увеличено количество сотрудников, привлеченных к профилактическим работам перед началом противопожарного сезона. Ранее URA.RU сообщало, что в муниципальных округах создали более 1000 чатов для жителей. Посредством них власти будут предупреждать граждан об опасных и чрезвычайных ситуациях, проведении противопожарных мероприятий.