Для курганцев создали более тысячи чатов, чтобы предупреждать о пожарах

15 февраля 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

В мобильных приложениях создано 1140 чатов для предупреждения о пожарах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области для оповещения граждан о пожарах и порядке действий при эвакуации создали 1140 чатов в мобильных приложениях. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «По информации предоставленной органами местных самоуправлений создано 1140 чатов в мобильных приложениях с привязкой к населенным пунктам. В них размещается информация о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, сообщения о развивающихся пожарах, угрожающих населенным пунктам, порядке действия в случае пожара и эвакуации», — рассказал Кондратов. Также он добавил, что увеличено на 53% число работников администраций округов, которые могут составлять протоколы о пожарных нарушениях. Ранее URA.RU писало, что власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в курганских лесах. Всего будет приобретено 14 новых устройств, 30 уже установлены

В Курганской области для оповещения граждан о пожарах и порядке действий при эвакуации создали 1140 чатов в мобильных приложениях. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «По информации предоставленной органами местных самоуправлений создано 1140 чатов в мобильных приложениях с привязкой к населенным пунктам. В них размещается информация о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, сообщения о развивающихся пожарах, угрожающих населенным пунктам, порядке действия в случае пожара и эвакуации», — рассказал Кондратов. Также он добавил, что увеличено на 53% число работников администраций округов, которые могут составлять протоколы о пожарных нарушениях. Ранее URA.RU писало, что власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в курганских лесах. Всего будет приобретено 14 новых устройств, 30 уже установлены