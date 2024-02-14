14 февраля 2024

Для курганцев создали более тысячи чатов, чтобы предупреждать о пожарах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, депутат, телефон, чиновник
В мобильных приложениях создано 1140 чатов для предупреждения о пожарах Фото:
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В Курганской области для оповещения граждан о пожарах и порядке действий при эвакуации создали 1140 чатов в мобильных приложениях. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы.

«По информации предоставленной органами местных самоуправлений создано 1140 чатов в мобильных приложениях с привязкой к населенным пунктам. В них размещается информация о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, сообщения о развивающихся пожарах, угрожающих населенным пунктам, порядке действия в случае пожара и эвакуации», — рассказал Кондратов. Также он добавил, что увеличено на 53% число работников администраций округов, которые могут составлять протоколы о пожарных нарушениях.

Ранее URA.RU писало, что власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в курганских лесах. Всего будет приобретено 14 новых устройств, 30 уже установлены

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В Курганской области для оповещения граждан о пожарах и порядке действий при эвакуации создали 1140 чатов в мобильных приложениях. Об этом сообщил замдиректора департамента природных ресурсов региона Александр Кондратов, передает корреспондент URA.RU с заседания аграрного комитета облдумы. «По информации предоставленной органами местных самоуправлений создано 1140 чатов в мобильных приложениях с привязкой к населенным пунктам. В них размещается информация о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности, сообщения о развивающихся пожарах, угрожающих населенным пунктам, порядке действия в случае пожара и эвакуации», — рассказал Кондратов. Также он добавил, что увеличено на 53% число работников администраций округов, которые могут составлять протоколы о пожарных нарушениях. Ранее URA.RU писало, что власти закупают новые видеокамеры для слежки за пожарами в курганских лесах. Всего будет приобретено 14 новых устройств, 30 уже установлены
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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