Самолет, вылетевший в Минеральные воды, возвращается в аэропорт ХМАО

15 февраля 2024 в 09:58 Размер текста - 17 +

Самолет, вылетевший из Нижневартовска, кружит над аэропортом из-за технической неисправности в шасси Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом. Источник URA.RU, близкий к службам экстренного реагирования, уточнил, что у воздушного судна не убралось шасси. «У самолета не убралось шасси. Он вырабатывает топливо перед приземлением», — сообщил инсайдер агентства. В аэропорту сообщили, что воздушное судно приземлится в аэропорту Нижневартовска в 10:30. «Самолет возвращается в аэропорт по технической причине. Он приземлится в 10:30», — уточнили в аэропорту. На борту находится 103 человека, в том числе — четыре члена экипажа. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») приземлился в аэропорту с неисправным в шасси. Он летел из Ханты-Мансийска в Новосибирске.

Самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом. Источник URA.RU, близкий к службам экстренного реагирования, уточнил, что у воздушного судна не убралось шасси. «У самолета не убралось шасси. Он вырабатывает топливо перед приземлением», — сообщил инсайдер агентства. В аэропорту сообщили, что воздушное судно приземлится в аэропорту Нижневартовска в 10:30. «Самолет возвращается в аэропорт по технической причине. Он приземлится в 10:30», — уточнили в аэропорту. На борту находится 103 человека, в том числе — четыре члена экипажа. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») приземлился в аэропорту с неисправным в шасси. Он летел из Ханты-Мансийска в Новосибирске.