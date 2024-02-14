14 февраля 2024

Самолет, вылетевший в Минеральные воды, возвращается в аэропорт ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сабантуй в Академическом районе. Екатеринбург, полет, взлет, посадка, самолет, перелет, авиакомпания аэрофлот
Самолет, вылетевший из Нижневартовска, кружит над аэропортом из-за технической неисправности в шасси Фото:

Самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом. Источник URA.RU, близкий к службам экстренного реагирования, уточнил, что у воздушного судна не убралось шасси.

«У самолета не убралось шасси. Он вырабатывает топливо перед приземлением», — сообщил инсайдер агентства.

В аэропорту сообщили, что воздушное судно приземлится в аэропорту Нижневартовска в 10:30. «Самолет возвращается в аэропорт по технической причине. Он приземлится в 10:30», — уточнили в аэропорту. На борту находится 103 человека, в том числе — четыре члена экипажа.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») приземлился в аэропорту с неисправным в шасси. Он летел из Ханты-Мансийска в Новосибирске.

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Самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом. Источник URA.RU, близкий к службам экстренного реагирования, уточнил, что у воздушного судна не убралось шасси. «У самолета не убралось шасси. Он вырабатывает топливо перед приземлением», — сообщил инсайдер агентства. В аэропорту сообщили, что воздушное судно приземлится в аэропорту Нижневартовска в 10:30. «Самолет возвращается в аэропорт по технической причине. Он приземлится в 10:30», — уточнили в аэропорту. На борту находится 103 человека, в том числе — четыре члена экипажа. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании S7 Airlines (авиакомпания «Сибирь») приземлился в аэропорту с неисправным в шасси. Он летел из Ханты-Мансийска в Новосибирске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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