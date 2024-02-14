Самолет, кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, приземлился в аэропорту

Самолет компании «Азимут» с неисправным шасси благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска
Самолет авиакомпании «Азимут», кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом агентству сообщили в аэропорту Нижневартовска
«Самолет благополучно приземлился в аэропорту», — сообщили корреспонденту URA.RU на аэровокзале. Пассажиры воздушного судна покинули борт, они ожидают в аэропорту.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом.
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