14 февраля 2024

Самолет, кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, приземлился в аэропорту

Рейс авиакомпании «Азимут» с неисправным шасси благополучно сел в Нижневартовске
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Споттинг в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, полет, небо, самолет, авиция
Самолет компании «Азимут» с неисправным шасси благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут», кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом агентству сообщили в аэропорту Нижневартовска

«Самолет благополучно приземлился в аэропорту», — сообщили корреспонденту URA.RU на аэровокзале. Пассажиры воздушного судна покинули борт, они ожидают в аэропорту.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Самолет авиакомпании «Азимут», кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом агентству сообщили в аэропорту Нижневартовска «Самолет благополучно приземлился в аэропорту», — сообщили корреспонденту URA.RU на аэровокзале. Пассажиры воздушного судна покинули борт, они ожидают в аэропорту. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...