Самолет, кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, приземлился в аэропорту

Рейс авиакомпании «Азимут» с неисправным шасси благополучно сел в Нижневартовске

15 февраля 2024 в 10:44 Размер текста - 17 +

Самолет компании «Азимут» с неисправным шасси благополучно приземлился в аэропорту Нижневартовска Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самолет авиакомпании «Азимут», кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом агентству сообщили в аэропорту Нижневартовска «Самолет благополучно приземлился в аэропорту», — сообщили корреспонденту URA.RU на аэровокзале. Пассажиры воздушного судна покинули борт, они ожидают в аэропорту. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом.

Самолет авиакомпании «Азимут», кружившийся над Мегионом из-за неисправности шасси, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. Об этом агентству сообщили в аэропорту Нижневартовска «Самолет благополучно приземлился в аэропорту», — сообщили корреспонденту URA.RU на аэровокзале. Пассажиры воздушного судна покинули борт, они ожидают в аэропорту. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании компании «Азимут», вылетевший из Нижневартовска в Минеральные воды, возвращается в аэропорт. Очевидцы сообщили, что после взлета он несколько часов кружил над Мегионом.