14 февраля 2024

Курганцев просят сообщить о продаже армянской воды, от которой умер мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, питьевая вода, вода в бутылке
Ситуация с продажей опасной армянской воды находится на контроле Роспотребнадзора (архивное фото) Фото:

Курганское управление Роспотребнадзора взяло на контроль продажу минеральной воды «Джермук» и попросило жителей региона сообщать о местах ее продажи. Об этом сообщило ведомство на своем сайте.

«Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан информировать ведомство о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды „Джермук“ с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра», — сообщает ведомство. По информации Роспотребнадзора, был усилен контроль за минеральной водой «Джермук» в магазинах и общепите. Также были приняты меры, чтобы не допустить вреда жизни и здоровью жителей региона.

По данным управления, в Российской Федерации приостановлена продажа около 2,5 млн бутылок партий данной воды. Она не будет выпущена в оборот, пока лабораторные исследования не подтвердят ее безопасность для питья.

Ранее URA.RU писало, что в курганских магазинах была найдена минеральная вода «Джермук», после питья которой скончался мужчина. Он получил ожоги выпитой жидкостью, после чего умер в больнице.

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Курганское управление Роспотребнадзора взяло на контроль продажу минеральной воды «Джермук» и попросило жителей региона сообщать о местах ее продажи. Об этом сообщило ведомство на своем сайте. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан информировать ведомство о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды „Джермук“ с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра», — сообщает ведомство. По информации Роспотребнадзора, был усилен контроль за минеральной водой «Джермук» в магазинах и общепите. Также были приняты меры, чтобы не допустить вреда жизни и здоровью жителей региона. По данным управления, в Российской Федерации приостановлена продажа около 2,5 млн бутылок партий данной воды. Она не будет выпущена в оборот, пока лабораторные исследования не подтвердят ее безопасность для питья. Ранее URA.RU писало, что в курганских магазинах была найдена минеральная вода «Джермук», после питья которой скончался мужчина. Он получил ожоги выпитой жидкостью, после чего умер в больнице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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