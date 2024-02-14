Курганцев просят сообщить о продаже армянской воды, от которой умер мужчина

15 февраля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Ситуация с продажей опасной армянской воды находится на контроле Роспотребнадзора (архивное фото) Фото: Георгий Бергал © URA.RU Курганское управление Роспотребнадзора взяло на контроль продажу минеральной воды «Джермук» и попросило жителей региона сообщать о местах ее продажи. Об этом сообщило ведомство на своем сайте. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан информировать ведомство о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды „Джермук“ с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра», — сообщает ведомство. По информации Роспотребнадзора, был усилен контроль за минеральной водой «Джермук» в магазинах и общепите. Также были приняты меры, чтобы не допустить вреда жизни и здоровью жителей региона. По данным управления, в Российской Федерации приостановлена продажа около 2,5 млн бутылок партий данной воды. Она не будет выпущена в оборот, пока лабораторные исследования не подтвердят ее безопасность для питья. Ранее URA.RU писало, что в курганских магазинах была найдена минеральная вода «Джермук», после питья которой скончался мужчина. Он получил ожоги выпитой жидкостью, после чего умер в больнице.

Курганское управление Роспотребнадзора взяло на контроль продажу минеральной воды «Джермук» и попросило жителей региона сообщать о местах ее продажи. Об этом сообщило ведомство на своем сайте. «Управление Роспотребнадзора по Курганской области призывает граждан информировать ведомство о торговых точках и сайтах, где фиксируются случаи реализации воды „Джермук“ с датой производства 28.12.2023 в стеклянной таре объемом 0,5 литра», — сообщает ведомство. По информации Роспотребнадзора, был усилен контроль за минеральной водой «Джермук» в магазинах и общепите. Также были приняты меры, чтобы не допустить вреда жизни и здоровью жителей региона. По данным управления, в Российской Федерации приостановлена продажа около 2,5 млн бутылок партий данной воды. Она не будет выпущена в оборот, пока лабораторные исследования не подтвердят ее безопасность для питья. Ранее URA.RU писало, что в курганских магазинах была найдена минеральная вода «Джермук», после питья которой скончался мужчина. Он получил ожоги выпитой жидкостью, после чего умер в больнице.