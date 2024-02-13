13 февраля 2024

В магазинах Кургана заметили опасную минералку, от которой погиб мужчина. Фото

Минералку «Джермук», от которой умер житель Осетии, нашли в курганских магазинах
© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд в магазины городов Челябинск и Копейск. Челябинск, покупатель, продукты, минеральная вода, газировка, супермаркет, продуктовая корзина, магазин
Опасную минералку продают в нескольких курганских магазинах Фото:

На прилавках курганских магазинов заметили минералку «Джермук». Об этом сообщили горожане. После употребления напитка в больнице скончался житель Владикавказа. В бутылке был уксус. У мужчины диагностировали ожог пищевода.

«Мы нашли опасную минералку на прилавке курганского магазина. На фото — „Красное&Белое“», — жителей Кургана цитирует telegram-канал «Большая Пермь». Минеральная вода этого бренда выставлена на прилавках местного магазина «Магнит» и присутствует в каталоге товаров «Ленты», подчеркивают курганцы.

Роспотребнадзор распорядился приостановить продажу «Джермук» после происшествия в Осетии. В ведомстве отмечали, что из магазинов изымут партии, произведенные с 28 декабря по 12 февраля. Производитель минералки из Армении Jermuk Group ответил на обвинения в свой адрес, заявив, что в бутылках не мог находиться укус.

Минеральная вода продается в курганских магазинах
Минеральная вода продается в курганских магазинах
Фото:

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На прилавках курганских магазинов заметили минералку «Джермук». Об этом сообщили горожане. После употребления напитка в больнице скончался житель Владикавказа. В бутылке был уксус. У мужчины диагностировали ожог пищевода. «Мы нашли опасную минералку на прилавке курганского магазина. На фото — „Красное&Белое“», — жителей Кургана цитирует telegram-канал «Большая Пермь». Минеральная вода этого бренда выставлена на прилавках местного магазина «Магнит» и присутствует в каталоге товаров «Ленты», подчеркивают курганцы. Роспотребнадзор распорядился приостановить продажу «Джермук» после происшествия в Осетии. В ведомстве отмечали, что из магазинов изымут партии, произведенные с 28 декабря по 12 февраля. Производитель минералки из Армении Jermuk Group ответил на обвинения в свой адрес, заявив, что в бутылках не мог находиться укус.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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