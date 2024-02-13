На прилавках курганских магазинов заметили минералку «Джермук». Об этом сообщили горожане. После употребления напитка в больнице скончался житель Владикавказа. В бутылке был уксус. У мужчины диагностировали ожог пищевода.
«Мы нашли опасную минералку на прилавке курганского магазина. На фото — „Красное&Белое“», — жителей Кургана цитирует telegram-канал «Большая Пермь». Минеральная вода этого бренда выставлена на прилавках местного магазина «Магнит» и присутствует в каталоге товаров «Ленты», подчеркивают курганцы.
Роспотребнадзор распорядился приостановить продажу «Джермук» после происшествия в Осетии. В ведомстве отмечали, что из магазинов изымут партии, произведенные с 28 декабря по 12 февраля. Производитель минералки из Армении Jermuk Group ответил на обвинения в свой адрес, заявив, что в бутылках не мог находиться укус.
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