Пассажирам рейса из ХМАО, который вернулся в аэропорт, предоставят резервный борт

Пассажиры самолета компании «Азимут», который вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси, смогут вылететь из Нижневартовска через шесть часов. В городском аэропорту агентству сообщили, что резервный борт предоставят в 16:50.
«В 16:50 за пассажирами придет подменный борт. Авиакомпания будет проводить расследование инцидента», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель аэровокзала. На табло аэропорта указано, что самолет задержан до 17:20
В настоящее время вопросами оказания услуг пассажирам задержанного рейса занимается представитель авиакомпании «Азимут» в Нижневартовске. По запросу людям предоставят еду и воду.
Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут», который несколько часов кружил над Мегионом, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси.
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