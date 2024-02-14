Пассажирам рейса из ХМАО, который вернулся в аэропорт, предоставят резервный борт

Пассажиры рейса, вернувшегося в Нижневартовск, смогут вылететь через шесть часов

15 февраля 2024 в 11:05 Размер текста - 17 +

За пассажирами вернувшегося в Нижневартовск самолета прилетит резервный борт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пассажиры самолета компании «Азимут», который вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси, смогут вылететь из Нижневартовска через шесть часов. В городском аэропорту агентству сообщили, что резервный борт предоставят в 16:50. «В 16:50 за пассажирами придет подменный борт. Авиакомпания будет проводить расследование инцидента», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель аэровокзала. На табло аэропорта указано, что самолет задержан до 17:20 В настоящее время вопросами оказания услуг пассажирам задержанного рейса занимается представитель авиакомпании «Азимут» в Нижневартовске. По запросу людям предоставят еду и воду. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут», который несколько часов кружил над Мегионом, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси.

Пассажиры самолета компании «Азимут», который вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси, смогут вылететь из Нижневартовска через шесть часов. В городском аэропорту агентству сообщили, что резервный борт предоставят в 16:50. «В 16:50 за пассажирами придет подменный борт. Авиакомпания будет проводить расследование инцидента», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель аэровокзала. На табло аэропорта указано, что самолет задержан до 17:20 В настоящее время вопросами оказания услуг пассажирам задержанного рейса занимается представитель авиакомпании «Азимут» в Нижневартовске. По запросу людям предоставят еду и воду. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут», который несколько часов кружил над Мегионом, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси.