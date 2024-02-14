14 февраля 2024

Пассажирам рейса из ХМАО, который вернулся в аэропорт, предоставят резервный борт

Пассажиры рейса, вернувшегося в Нижневартовск, смогут вылететь через шесть часов
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт, зал ожидания, путешествие, пассажир, аэропорт игорь курчатов
За пассажирами вернувшегося в Нижневартовск самолета прилетит резервный борт Фото:

Пассажиры самолета компании «Азимут», который вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси, смогут вылететь из Нижневартовска через шесть часов. В городском аэропорту агентству сообщили, что резервный борт предоставят в 16:50.

«В 16:50 за пассажирами придет подменный борт. Авиакомпания будет проводить расследование инцидента», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель аэровокзала. На табло аэропорта указано, что самолет задержан до 17:20

В настоящее время вопросами оказания услуг пассажирам задержанного рейса занимается представитель авиакомпании «Азимут» в Нижневартовске. По запросу людям предоставят еду и воду.

Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут», который несколько часов кружил над Мегионом, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси.

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Пассажиры самолета компании «Азимут», который вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности шасси, смогут вылететь из Нижневартовска через шесть часов. В городском аэропорту агентству сообщили, что резервный борт предоставят в 16:50. «В 16:50 за пассажирами придет подменный борт. Авиакомпания будет проводить расследование инцидента», — рассказал корреспонденту URA.RU представитель аэровокзала. На табло аэропорта указано, что самолет задержан до 17:20 В настоящее время вопросами оказания услуг пассажирам задержанного рейса занимается представитель авиакомпании «Азимут» в Нижневартовске. По запросу людям предоставят еду и воду. Ранее URA.RU писало, что самолет авиакомпании «Азимут», который несколько часов кружил над Мегионом, успешно приземлился в аэропорту Нижневартовска. По предварительным данным, у воздушного судна не убралось шасси.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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