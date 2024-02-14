14 февраля 2024

Пермский педагог, обвиняемый в домогательствах к ученице, опубликовал послание

© Служба новостей «URA.RU»
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Педагога школы искусств обвиняют в приставании к ученице Фото:

Преподаватель школы искусств в Очере Михаил К., которого обвиняют в домогательствах к одной из учениц, сделал заявление. Он опубликовал текст на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Платонические прогулки… Пионерская дружба… Взаимная симпатия между преподами и учениками… Спасибо понимающим за поддержку… „Не убивайте мух!“ П. Мамонов. (шутка…)», — написал на своей странице учитель.

Ранее telegram-канал Mash сообщал, что педагога обвинили в том, что он приставал к одной из своих учениц. Якобы мужчина делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.

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Преподаватель школы искусств в Очере Михаил К., которого обвиняют в домогательствах к одной из учениц, сделал заявление. Он опубликовал текст на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Платонические прогулки… Пионерская дружба… Взаимная симпатия между преподами и учениками… Спасибо понимающим за поддержку… „Не убивайте мух!“ П. Мамонов. (шутка…)», — написал на своей странице учитель. Ранее telegram-канал Mash сообщал, что педагога обвинили в том, что он приставал к одной из своих учениц. Якобы мужчина делал 16-летней девушке комплименты и склонял к близости. Узнав об этом, родители обратились в полицию. URA.RU направило запрос в ГУ МВД по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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