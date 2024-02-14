14 февраля 2024

Под окнами больницы в Магнитогорске нашли труп пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Больница. Челябинск, госпиталь, стационар, палата, больничная палата, медицина, клиника, больничная койка, ковидная база
Пациент выпал из окна своей палаты Фото:

Под окнами больницы №2 в Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили труп пациента. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.

«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По данным URA.RU, пациент выпал из окна своей палаты, расположенной на третьем этаже. Его труп обнаружил медицинский персонал. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. На момент гибели пациенту было 70 лет. Он находился на пенсии.

URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.

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Под окнами больницы №2 в Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили труп пациента. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону. «По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По данным URA.RU, пациент выпал из окна своей палаты, расположенной на третьем этаже. Его труп обнаружил медицинский персонал. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. На момент гибели пациенту было 70 лет. Он находился на пенсии. URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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