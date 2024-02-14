Под окнами больницы в Магнитогорске нашли труп пациента

Под окнами больницы №2 в Магнитогорске (Челябинская область) обнаружили труп пациента. Данную информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе СКР по региону.
«По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
По данным URA.RU, пациент выпал из окна своей палаты, расположенной на третьем этаже. Его труп обнаружил медицинский персонал. К моменту обнаружения он уже не подавал признаков жизни. На момент гибели пациенту было 70 лет. Он находился на пенсии.
URA.RU направило запрос в пресс-службу минздрава региона. На момент публикации ответа не последовало.
Главные новости Челябинска и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.