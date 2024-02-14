Минздрав раскрыл состояние екатеринбурженки, выпавшей с 20 этажа

Екатеринбурженка, выпавшая с 20 этажа, находится в тяжелом состоянии

15 февраля 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

Девушке провели операцию Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Екатеринбурга, которая 14 февраля выпала с 20-го этажа и выжила, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации», — уточнили в пресс-службе. Инцидент произошел на улице Токарей. Девушка находилась на переходной лоджии и неожиданно выпала. Позже ее увезли в больницу.

Жительница Екатеринбурга, которая 14 февраля выпала с 20-го этажа и выжила, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации», — уточнили в пресс-службе. Инцидент произошел на улице Токарей. Девушка находилась на переходной лоджии и неожиданно выпала. Позже ее увезли в больницу.