14 февраля 2024

Минздрав раскрыл состояние екатеринбурженки, выпавшей с 20 этажа

Екатеринбурженка, выпавшая с 20 этажа, находится в тяжелом состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, больничный коридор, гкб40, больница, врачи
Девушке провели операцию Фото:

Жительница Екатеринбурга, которая 14 февраля выпала с 20-го этажа и выжила, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области.

«Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации», — уточнили в пресс-службе.

Инцидент произошел на улице Токарей. Девушка находилась на переходной лоджии и неожиданно выпала. Позже ее увезли в больницу.

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Жительница Екатеринбурга, которая 14 февраля выпала с 20-го этажа и выжила, находится в тяжелом состоянии. Об этом URA.RU рассказали в министерстве здравоохранения Свердловской области. «Пациентке оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена операция, находится в реанимации», — уточнили в пресс-службе. Инцидент произошел на улице Токарей. Девушка находилась на переходной лоджии и неожиданно выпала. Позже ее увезли в больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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