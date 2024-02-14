14 февраля 2024

В Перми остановился рост цен на недвижимость

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройки. Екатеринбург, недвижимость, жилье, новостройка
В Перми цены на готовое жилье остановились в районе 104 рублей за квадратный метр Фото:

В Перми с декабря 2023 года по февраль 2024 года перестала дорожать недвижимость. Это коснулось как вторичного так и первичного рынка. Такие данные приводят аналитики сервиса «Restate».

«В Перми цены с конца декабря замерли на как на строящееся, так и на готовое жилье. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — 118 тысяч рублей, на вторичном — 104 тысячи рублей», — сказано в исследовании.

Причиной остановки роста цен на первичном рынке аналитики считают ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и комиссии, который ввели банки при ее оформлении. Это способствовало снижению спроса на новостройки. Причины замирания цен на готовое жилье аналитики не называют. Но отмечают, что ни в одном городе-миллионнике кроме Сочи цены за два месяца не снизились.

Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки Перми могут вырасти на 20%. Также риелторы прогнозируют изменение условий льготной ипотеки.

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В Перми с декабря 2023 года по февраль 2024 года перестала дорожать недвижимость. Это коснулось как вторичного так и первичного рынка. Такие данные приводят аналитики сервиса «Restate». «В Перми цены с конца декабря замерли на как на строящееся, так и на готовое жилье. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — 118 тысяч рублей, на вторичном — 104 тысячи рублей», — сказано в исследовании. Причиной остановки роста цен на первичном рынке аналитики считают ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и комиссии, который ввели банки при ее оформлении. Это способствовало снижению спроса на новостройки. Причины замирания цен на готовое жилье аналитики не называют. Но отмечают, что ни в одном городе-миллионнике кроме Сочи цены за два месяца не снизились. Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки Перми могут вырасти на 20%. Также риелторы прогнозируют изменение условий льготной ипотеки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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