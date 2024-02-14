В Перми остановился рост цен на недвижимость

15 февраля 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

В Перми цены на готовое жилье остановились в районе 104 рублей за квадратный метр Фото: Размик Закарян © URA.RU В Перми с декабря 2023 года по февраль 2024 года перестала дорожать недвижимость. Это коснулось как вторичного так и первичного рынка. Такие данные приводят аналитики сервиса «Restate». «В Перми цены с конца декабря замерли на как на строящееся, так и на готовое жилье. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — 118 тысяч рублей, на вторичном — 104 тысячи рублей», — сказано в исследовании. Причиной остановки роста цен на первичном рынке аналитики считают ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и комиссии, который ввели банки при ее оформлении. Это способствовало снижению спроса на новостройки. Причины замирания цен на готовое жилье аналитики не называют. Но отмечают, что ни в одном городе-миллионнике кроме Сочи цены за два месяца не снизились. Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки Перми могут вырасти на 20%. Также риелторы прогнозируют изменение условий льготной ипотеки.

В Перми с декабря 2023 года по февраль 2024 года перестала дорожать недвижимость. Это коснулось как вторичного так и первичного рынка. Такие данные приводят аналитики сервиса «Restate». «В Перми цены с конца декабря замерли на как на строящееся, так и на готовое жилье. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке — 118 тысяч рублей, на вторичном — 104 тысячи рублей», — сказано в исследовании. Причиной остановки роста цен на первичном рынке аналитики считают ужесточение условий выдачи льготной ипотеки и комиссии, который ввели банки при ее оформлении. Это способствовало снижению спроса на новостройки. Причины замирания цен на готовое жилье аналитики не называют. Но отмечают, что ни в одном городе-миллионнике кроме Сочи цены за два месяца не снизились. Ранее URA.RU рассказало, что цены на новостройки Перми могут вырасти на 20%. Также риелторы прогнозируют изменение условий льготной ипотеки.