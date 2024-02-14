14 февраля 2024

В ЯНАО посчитали, сколько бюджетных денег приходится на одного ямальца

Более 600 тысяч рублей расходуется из бюджета Ямала на каждого жителя округа
© Служба новостей «URA.RU»
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Третий Гастрономический фестиваль «Евразия Фест». Екатеринбург, ямал, янао, кмнс, ямало-ненецкий автономный округ
Расходы регионального бюджета на душу населения составили 602 тысячи рублей Фото:

Расходы окружного бюджета на душу населения в 2023 году составили почти 602 тысячи рублей, в том числе 93 тысячи рублей приходится на образование и почти 68 тысяч рублей на — здравоохранение. Данные предоставили в парламенте округа.

«Расходы окружного бюджета на душу населения в 2023 году: 601 959 рублей расходов окружного бюджета приходится на одного жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, 93 550 рублей расходов <…> на образование, 67 948 рублей <…> на здравоохранение, 63 763 рублей <…> на социальную политику», — говорится в докладе вице-спикера Заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Отмечалось также, что бюджет региона формируется с учетом возможности выполнения все социальных обязательств перед населением округа.

Как сообщало URA.RU, в конце прошлого года ямальские депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете. Объем дополнительных доходов казны в этом году составит 65,4 млрд рублей. Средства направят на социальные нужды, строительство, развитие дорожной сети и благоустройство.

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Расходы окружного бюджета на душу населения в 2023 году составили почти 602 тысячи рублей, в том числе 93 тысячи рублей приходится на образование и почти 68 тысяч рублей на — здравоохранение. Данные предоставили в парламенте округа. «Расходы окружного бюджета на душу населения в 2023 году: 601 959 рублей расходов окружного бюджета приходится на одного жителя Ямало-Ненецкого автономного округа, 93 550 рублей расходов <…> на образование, 67 948 рублей <…> на здравоохранение, 63 763 рублей <…> на социальную политику», — говорится в докладе вице-спикера Заксобрания ЯНАО Виктора Казарина. Отмечалось также, что бюджет региона формируется с учетом возможности выполнения все социальных обязательств перед населением округа. Как сообщало URA.RU, в конце прошлого года ямальские депутаты внесли изменения в закон об окружном бюджете. Объем дополнительных доходов казны в этом году составит 65,4 млрд рублей. Средства направят на социальные нужды, строительство, развитие дорожной сети и благоустройство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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