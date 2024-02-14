Свердловским контрактникам увеличили выплаты в пять раз

15 февраля 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Выплаты предусмотрены не только военнослужащим, но и его семье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выплаты тем, кто поступает на военную службу по контракту в Свердловской области, увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно контрактник может получить более 300 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «С 1 февраля постановлением правительства Свердловской области установлена дополнительная мера социальной поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году. После того как гражданин стал военнослужащим, его семья получает выплату в размере 100 тысяч рублей», — заявил Валенцов во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал». В прошлом году сумма составляла 20 тысяч рублей. Также родные контрактника могут получить единовременные выплаты — на каждого ребенка до 20 тысяч рублей. За заключение договора с Минобороны от одного года военнослужащему гарантируется выплата в 195 тысяч рублей.

Выплаты тем, кто поступает на военную службу по контракту в Свердловской области, увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно контрактник может получить более 300 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «С 1 февраля постановлением правительства Свердловской области установлена дополнительная мера социальной поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году. После того как гражданин стал военнослужащим, его семья получает выплату в размере 100 тысяч рублей», — заявил Валенцов во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал». В прошлом году сумма составляла 20 тысяч рублей. Также родные контрактника могут получить единовременные выплаты — на каждого ребенка до 20 тысяч рублей. За заключение договора с Минобороны от одного года военнослужащему гарантируется выплата в 195 тысяч рублей.