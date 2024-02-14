14 февраля 2024

Свердловским контрактникам увеличили выплаты в пять раз

© Служба новостей «URA.RU»
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Служба по контракту. Курган, призыв, форма, кепка, контрактная служба, служба по контракту
Выплаты предусмотрены не только военнослужащим, но и его семье Фото:

Выплаты тем, кто поступает на военную службу по контракту в Свердловской области, увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно контрактник может получить более 300 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов.

«С 1 февраля постановлением правительства Свердловской области установлена дополнительная мера социальной поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году. После того как гражданин стал военнослужащим, его семья получает выплату в размере 100 тысяч рублей», — заявил Валенцов во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал». В прошлом году сумма составляла 20 тысяч рублей.

Также родные контрактника могут получить единовременные выплаты — на каждого ребенка до 20 тысяч рублей. За заключение договора с Минобороны от одного года военнослужащему гарантируется выплата в 195 тысяч рублей.

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Выплаты тем, кто поступает на военную службу по контракту в Свердловской области, увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно контрактник может получить более 300 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов. «С 1 февраля постановлением правительства Свердловской области установлена дополнительная мера социальной поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году. После того как гражданин стал военнослужащим, его семья получает выплату в размере 100 тысяч рублей», — заявил Валенцов во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал». В прошлом году сумма составляла 20 тысяч рублей. Также родные контрактника могут получить единовременные выплаты — на каждого ребенка до 20 тысяч рублей. За заключение договора с Минобороны от одного года военнослужащему гарантируется выплата в 195 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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