Свердловским контрактникам увеличили выплаты в пять раз

Выплаты тем, кто поступает на военную службу по контракту в Свердловской области, увеличили с 20 до 100 тысяч рублей. При этом единовременно контрактник может получить более 300 тысяч рублей. Об этом рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту в Екатеринбурге майор Виктор Валенцов.
«С 1 февраля постановлением правительства Свердловской области установлена дополнительная мера социальной поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт в 2024 году. После того как гражданин стал военнослужащим, его семья получает выплату в размере 100 тысяч рублей», — заявил Валенцов во время пресс-конференции «Интерфакс-Урал». В прошлом году сумма составляла 20 тысяч рублей.
Также родные контрактника могут получить единовременные выплаты — на каждого ребенка до 20 тысяч рублей. За заключение договора с Минобороны от одного года военнослужащему гарантируется выплата в 195 тысяч рублей.
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