В Челябинской области при странных обстоятельствах скончались супруги-пенсионеры

В поселке Локомотивный на юге Челябинской области обнаружены тела супругов-пенсионеров. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.
«За помощью к спасателям Локомотивного отряда областной ПСС обратились сотрудники полиции, которым стало известно, что в общежитии коридорного типа, расположенного на улице Ленина, могло произойти ЧП. Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь и предоставили доступ полицейским. На полу были обнаружены без признаков жизни тела супругов, проживавших в комнате», — сообщили в пресс-центре ПСС.
О том, что с супругами могло что-то случиться, полицейским сообщили соседи после того, как никто не видел пожилую пару, проживавшую в одной из комнат, на протяжении нескольких дней. И муж, и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако, после того, как почти неделю из комнаты никто не выходил и не было никаких признаков присутствия хозяев, соседи забеспокоились.
Следов насильственной смерти на месте происшествия не было. Следствию предстоит установить, отчего произошла одновременная смерть супругов.
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