14 февраля 2024

В Челябинской области при странных обстоятельствах скончались супруги-пенсионеры

© Служба новостей «URA.RU»
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Задержание человека назвавшего себя богом. Челябинск, дверь с иконой
Запертую железную дверь комнаты пенсионеров пришлось вскрывать специнструментом Фото:

В поселке Локомотивный на юге Челябинской области обнаружены тела супругов-пенсионеров. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона.

«За помощью к спасателям Локомотивного отряда областной ПСС обратились сотрудники полиции, которым стало известно, что в общежитии коридорного типа, расположенного на улице Ленина, могло произойти ЧП. Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь и предоставили доступ полицейским. На полу были обнаружены без признаков жизни тела супругов, проживавших в комнате», — сообщили в пресс-центре ПСС.

О том, что с супругами могло что-то случиться, полицейским сообщили соседи после того, как никто не видел пожилую пару, проживавшую в одной из комнат, на протяжении нескольких дней. И муж, и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако, после того, как почти неделю из комнаты никто не выходил и не было никаких признаков присутствия хозяев, соседи забеспокоились.

Следов насильственной смерти на месте происшествия не было. Следствию предстоит установить, отчего произошла одновременная смерть супругов.

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В поселке Локомотивный на юге Челябинской области обнаружены тела супругов-пенсионеров. Об этом сообщили 15 февраля в пресс-центре поисково-спасательной службы региона. «За помощью к спасателям Локомотивного отряда областной ПСС обратились сотрудники полиции, которым стало известно, что в общежитии коридорного типа, расположенного на улице Ленина, могло произойти ЧП. Спасатели с помощью слесарного инструмента открыли железную входную дверь и предоставили доступ полицейским. На полу были обнаружены без признаков жизни тела супругов, проживавших в комнате», — сообщили в пресс-центре ПСС. О том, что с супругами могло что-то случиться, полицейским сообщили соседи после того, как никто не видел пожилую пару, проживавшую в одной из комнат, на протяжении нескольких дней. И муж, и жена имели хронические заболевания, вели малоподвижный образ жизни и редко покидали жилище. Однако, после того, как почти неделю из комнаты никто не выходил и не было никаких признаков присутствия хозяев, соседи забеспокоились. Следов насильственной смерти на месте происшествия не было. Следствию предстоит установить, отчего произошла одновременная смерть супругов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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